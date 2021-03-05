Духи «Красная Москва», отрез на платье и букетик мимоз: топ подарков дамам на 8 марта в СССР и сейчас

Традиция у мужчин готовить завтрак на 8 марта появилась в 60-ые. Она сохранилась, но, правда, изрядно трансформировалась. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Таак. Новый айфон, сертификат в спа-салон, колечко и розы, лучше белые. Накануне 8 марта, и мужчины уже «на низком старте». А кто-то уже штурмует магазины в поисках подарка для своей ненаглядной, а также прочих родственниц и коллег по работе. Да как еще не попасть впросак с подарком, а -то вдруг ей еще и не понравится ! Вот в советские времена было проще, все мечтали об одном и том же. .. А правда ли проще? Поскольку празднику в России стукнуло аккурат 100 лет ( его учредили в 1921-ом), а 8 марта стал выходным с 1966 года ( опять юбилей, 55 лет!) , мы решили составить топ подарков, которыми одаривали дам все эти годы.

30-ые — 50-ые: Отрез на платье, скатерть, полотенца

«Ах, крепдешин, крепдешин!»

Сегодня это восторженное восклицание барышень довоенного и особенно послевоенного времени ( из тех, кому крупно повезло), пожалуй, надо переводить. Итак, крепдешин — это шелковая ткань. Между прочим, самый желанный подарок, потому что в предвоенные годы буквально все распределялось, а не продавалось свободно. Обычно были рады и ситцу. Могли презентовать и фильдеперсовые ( шелковые) чулки, но это вообще шик, для городских. Были, конечно, и Торгсин, и комиссионки. Но это все дорого и малодоступно. Превзойти по ценности отрез на платье ( кусок ткани длиной 2-3 метра, из которой его можно было сшить самой или заказать) в 30-ые или 50-ые могло только само платье.

Причем, первые такие «подарки» в этот день делали не мужчины, а государство. Праздник 8 марта был поводом премировать «товарищей женщин» за ударный труд нужными в быту вещами. Передовикам и стахановкам мог достаться не только отрез, но и сама швейная машинка.

Что сейчас?

Три метра шерсти или шелка — уже совсем не подарок. Большинство дам покупает готовое. А мастерицы сами приобретут. А вот «что-то для кухни», к неудовольствию дам, дарят до сих пор.

60-ые : завтрак для любимой

В 1966 году впервые за все время 8 марта стал выходным. Решение оказалось судьбоносным – вот теперь это был уже настоящий праздник. После того, как 7 марта на работе в обед провели собрание и поздравили отличившихся и всех остальных, женщины замерли в предвкушении счастья. Ведь именно тогда подарком стал отдых от домашних хлопот и тот самый собственноручно приготовленный любимым мужчиной, мужем или сыном обед.

А, значит, можно было поспать подольше, с восторгом съесть слегка подгоревшую и полусырую жареную картошку ( в то время у мужчин традиции уметь готовить наблюдалась реже), благосклонно принять полезный для дома подарок - допустим, новую сковородку, и лицезреть, как сильная половина семейства моет посуду. Уборка тоже была на совести мужчин. И вот этот день отдыха стал самым главным подарком того времени.

Что сейчас?

Традиция осталась, но трансформировалась. И приобрела романтический, даже сексуальный подтекст. И теперь 8 марта дамы мечтают не о том, что дома пропылесосят полы и приготовят обед. А о том, что им подадут романтический завтрак в постель и сертификат на массаж. За это проголосовала четверть опрошенных Авито россиянок.

Мимозы дарят и сейчас. Но реже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70-ые: Духи «Красная Москва», «Наташа» и «8 марта»

Если бы советским женщинам сказали, что они пользуются духами царских особ, они бы точно не поверили. Однако это правда! Духи назывались «Любимый букет императрицы» и были созданы в 1913 году. Но по случаю революции получили новое название - «Красная Москва». Пузатенькие бутылочки с круглой крышкой и красной этикеткой радовали своим ароматом почти всех. Считалось, что они больше подходят взрослым женщинам.

Для тех, кто не вписывался в рамки женщин в возрасте ( в то время это все, кто старше 30 лет) были варианты. «Ландыш серебристый», «Сирень» и «8 Марта». Добавляем к этому набору три мимозы по рубль пятьдесят за штуку, тортик. И жизнь удалась! Конечно, так просто, как сейчас, все это достояние парфюма на полках не стояло. Но, отстояв очередь, купить можно было. Поэтому покупали то, что попадалось под руку.

Если даму сердца зовут Наташа, то жизнь ее обожателя упрощалась. А даме приходилось радостно улыбаться, когда дарили очередной флакончик аромата, который так и назывался – «Наташа». Отомстить можно было, купив на 8 марта одеколон «Саша».

В 80-ые список пополнился латышским «Дзинтарсом». Почти Европа! Иногда можно было рассчитывать на Climat, их покупали у фарцовщиков ( так называли перекупщиков) за 25 рублей и дороже.

Случалось, перепадала и косметика. Однако румяна, хорошая пудра и помада — большой дефицит. Доставали « с рук».

Что сейчас?

Парфюм и косметику выбрать гораздо сложнее. Всего много и надо разбираться в том, что предпочитает ваш «объект». Не разбираетесь? Будьте элегантнее, подарите сертификат.

Эти крема продаются и сейчас. Но на 8 марта их не дарят. Не 80-ые. Фото: Музей городского быта, Иркутск.

80-ые: французские духи или продуктовый набор

-Настоящие французские духи? Они такие дорогие!

Учительница Наденька Шевелева из культового советского фильма «С легким паром» получает заветную коробочку в 1975 на Новый год от жениха. Подарок со значением. Такие духи трудно было достать ( это слово из советского времени, означает — купить по знакомству, с переплатой).

Хотя случалось, такие презенты, предел мечтаний, кому-то перепадали и на 8 марта. Реальностью это стало в 80-ых, когда оживились фарцовщики ( так тогда называли перекупщики). Конечно, был риск купить «CLimat», произведенный где-нибудь «в Одессе на Малой Арнаутской, там со времен Бендера изготавливали всю контрабанду.

Впрочем, это шик. Обычная дама претендовала на пластиковую небьющуюся вазочку, почти «хрусталь». Впрочем, могла подойти и пластмассовая же авоська. Но главное – продуктовый набор, чтобы было что поставить на стол. Поэтому нужно было «урвать», если «выбросили» ( появилось перед праздником в продаже и нужно было отстоять очередь) или же достать через знакомых в торговле батон колбасы или банку кофе. Уже само по себе это было хорошим подарком в период тотального дефицита. Если же к этому добавить три гвоздички, да положить все это в пластиковый пакет – отличный подарок. Пакет многоразовый, его потом еще стирать и чинить будут. Мода!

Что сейчас?

Банка хорошего кофе для его любительницы вполне может быть подарком. Например, от коллеги. Французские духи дарят и сегодня, отличный парфюм. Но тут нужно знать предпочтения дамы. Это дополнительный квест, который надо пройти. Пластик был в моде только в 80-ые. Гвоздики покупают только на День Победы. И сейчас, наоборот, надо упаковать в красивый бумажный пакет. Времени прошло немного, а как все изменилось!

Палетка в два-три этажа родом из 90-х. Фото: Музей городского быта, Иркутск.

90-ые: шоколадка, посуда и пейджеры

В конце 80-х все снова стало по карточкам. А в 90-ыепотом наступили уж совсем не сытые времена, когда в продаже появилось много всего и очень плохого качества, но купить это все было совсем не на что, потому что денег не платили или выдавали бартером (товарами).

И тут шоколадка и набор конфет стали просто отличным подарком на 8 марта. Вкусно, приятно, недорого и знак внимания в одном флаконе. Если финансы позволяли, можно было купить что-то из посуды, обычно это было блюдце и чашечка, иногда две. И косметика «вырви глаз», то есть всех цветов радуги в то время уже продавалась везде, благо спрос был. В Иркутске, например, на бывшем заводе радиоприемников, разливали духи, делали палетки с тенями и тушь для ресниц. Единственным недостатком этого богатства было то, что все это осыпалось.

Самым хорошим подарком в 90-ые стал пейджер. Это был первый гаджет, который позволял всегда быть на связи. Аппарат присылал, говоря сегодняшним языком, sms. Сообщения надо было надиктовать оператору call-центра, позвонив по обычному телефону. Сейчас кажется – громоздко, а тогда пейджер был прорывом.

Что сейчас?

Пейджеры ушли в прошлое уже на пересечении века. Сразу после обвала рубля в 1990-ом году компании сотовой связи снизили цены. А конфеты и шоколадку и сейчас можно преподнести, почему нет?

Мобильники, смартфоны и айфоны - уже из нового времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2000-ые: кнопочный мобильник

Самым крутым подарком на 8 марта ( да и вообще) в начале 21 – го века стал мобильник. Он сменил на этой «должности» пейджер и, по сути, застолбил начало эпохи гаджетов. Первые сотовые были очень простыми и имели только две функции – позвонить и обменяться смс-ками. И, поверьте, этого не просто хватало, а было много.

Такой подарок сначала был очень крутым и практически эксклюзивным. Но прошло несколько лет и телефоны, которые сейчас называют «кнопочными», пошли в народ. А девушки, томно вздыхая, задолго до праздника начинали заводить разговор о мобилке, ненавязчиво намекая, что «вот неплохо было бы»…

Подарок поскромнее, но тоже неплохой – цифровая мыльница. Тогда таких фотоаппаратов было много, и популярность их высока.

Что сейчас?

Кнопочные мобильники, конечно, уже ушли в прошлое. Их покупают только пожилым людям. И цифровые мыльницы с появлением современных телефонов тоже ушли на свалку истории. Но эра гаджетов с тех пор не сдавала своих позиций.

2010-ые: мультиварки и микроволновки

Десять лет назад всем дарили гаджеты для кухни. Они только появились в обиходе и заполучить в подарок кухонный самовар было весьма и весьма неплохо. Правда, в конце концов, их привезли столько, что продавали по принципу – «а еще одна – в подарок».

Но как бы то ни было, а эти приборы прописались на кухнях и стали весьма неплохим презентом. Вначале случилась даже конкуренция, которую выиграли более функциональные мультиварки, о казавшиеся находкой для городских и вечно занятых дам. Конечно, кроме этих кухонных приборов, была и есть еще целая плеяда гаджетов для дома, для уюта, для ухода. И, кстати. В эти годы стало точно ясно – букет цветов никто не отменял.

Что сейчас?

Большая часть приборов уже у всех есть. И дарить мультиварку\ кофемашину\фен стоит только в том случае, если точно известно – он нужен. А не станет двадцатым подобным гаджетом, который потом передаривается.

2020: смартфоны и айфоны

Двадцатые только начались. И пока в топе подарков – смартфоны и айфоны. Однако мода на гаджеты и сами они меняются столь стремительно, что нельзя предсказать, что именно будут дарить кавалеры своим барышням уже в 2025 году.

Хотя, одно точно – большой букет цветов, собственноручно приготовленный обед или романтический ужин и теплые слова всегда были вне конкуренции. По крайней мере, так было все прошедшие сто лет. Так будет и дальше.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

-Подарки были недорогие, но значимые

Елена Мурашова, научный сотрудник Музея городского быта г. Иркутска

-Всегда старались подарить что-то "для пользы, для красоты". Поэтому до середины 60-х годов точно лучшим подарком считался отрез на платье. Даже простой ситец.Духи - это тот подарок на 8 марта, что актуален во все времена. И, конечно, все хотели настоящие французские. Ну а в реальности получали "Красную Москву" или "Ландыш серебристый". Однажды моей бабушке дед подарил палетку в 2 этажа. Это было, конечно, бомбой. Неизвестно, где он ее добыл, это были уже 80-ые годы. Гвоздики, мимозы. Отличные цветы, ими сопровождалось каждое 8 марта. А вот традиции дарить украшения на праздники не было.А в 90-х дарили косметику и парфюмерию, которую изготавливали на бывших заводах, например, радиоприемников! К примеру в Иркутске на базе такого организовали фирмы "Вера" и "Ирина". Делали наборы, например, "Лето": духи, тушь-плевалка для ресниц, пудра рассыпчатая. Прикрепляли все это на открытку и складывали в полиэтилен. Но, конечно, ароматы были нестойкие, как, впрочем и тени, и пудра. Коробочка конфет была хорошим презентом, шоколадка. Более дорогие подарки, гаджеты - это уже тенденция нового времени.