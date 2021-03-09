Синоптики рассказали, когда в Иркутске выпадет первый дождь в 2021 году

Синоптики рассказали, когда в Иркутске выпадет первый весенний дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока жители Иркутска радуются наступившей весне и долгожданным плюсовым температурам, по области синоптики вновь предупреждают об ухудшении погоды. Уже днем, 9 марта в западных и северных районах Приангарья усилится ветер. Ожидаются порывы до 15-18 м/с, метели. Также пойдет мокрый снег и, внимание, возможен первый этой весной дождь. А ждать ли первый дождь в Иркутске?

- В Иркутске осадков как минимум до 14 марта не ждем, - рассказывает "КП"-Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Вообще, первый дождь в Иркутске обычно проходит во второй половине апреля. Конечно, изредка он бывает и в марте, но пока у нас такого прогноза нет. А вот на севере и западе области в 2020 году дождь был уже в феврале. Что касается нынешней ситуации то сейчас для смешанных осадков, то есть для дождя и снега, сложились все условия. Так как пришла теплая воздушная масса.

Напомним, что климатическая весна в Иркутске обычно наступает, когда средняя температура воздуха в сутки переходит через ноль градусов. По многолетним наблюдениям, в Иркутске это происходит после 10 апреля, на севере после 20 апреля. Конечно, времена года строго «расписание» не выдерживают. В прошлом году в конце марта днем бывало и +18, а зима ушла уже 27 -го числа. Как будет в этот раз, каким будет начало весны — быстрым или не очень, сказать пока нельзя.