Станционный смотритель: кот много лет встречает и провожает все поезда на Кругобайкальской железной дороге. Фото: Алексей БЕЛИК

Этого кота на станции Шумиха, Кругобайкальской железной дороги знают уже все проводники. Еще бы, ведь пушистик в любую погоду, хоть в снег, хоть в зной, каждый день приходит к перрону встречать туристические поезда. Да не просто так. Усатый станционный смотритель, который судя по всему, уже запомнил расписание, каждый раз ждет, пока кто-нибудь из туристов не угостит его какой-нибудь вкусняшкой.

Мурлыка настолько привык к угощениям, что как только двери поезда открываются, он передними лапами встает на лесенку и заглядывает внутрь вагона в ожидании гостинцев. Один из таких моментов и запечатлел иркутский фотограф Алексей Белик, который путешествовал по КБЖД.

Кот в ожидании очередного туристического поезда. Фото: Алексей БЕЛИК

- Проводники, которые подкармливают кота не первый год, говорят, что уже привыкли к его постоянным встречам, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Алексей Белик. – Правда, как зовут его, они не знают. Кот не бродячий. Скорее всего, живет в домах, которые находятся неподалеку от станции. Оттуда и прибегает. Кстати, котик очень дружелюбный. Он любит не только лакомиться, но и фотографироваться. С удовольствием мне позировал.

Теперь про кота знают не только на станции Шумиха. После того, как Алексей Белик опубликовал фото пушистика на своей странице, он стал звездой соцсетей. Снимки перепощиваются в разные группы и набирают лайки.

Пушистика знают все проводники. Фото: Алексей БЕЛИК

- Лапочка, нереально красиво, - восторгаются котиком в комментариях подписчики фотографа.

Так что, если соберетесь на Кругобайкальскую железную дорогу, не забудьте приготовить угощения, подъезжая к станции Шумиха.