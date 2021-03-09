Концертному залу симфонической музыки в Иркутске быть

После дискуссии решено направить письмо мэру Руслану Болотову с просьбой рассмотреть новую площадку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Именитые музыканты (350 человек!) 15-го фестиваля «Звезды на Байкале» разъехались по домам. А маэстро Мацуев уже анонсирует новый фестиваль. Он состоится в сентябре… В Иркутске, между тем, едва ли не с самого основания этого международного и всеми любимого культурного события говорят о концертном зале симфонической музыки, где могли бы с комфортом выступать мировые знаменитости - и не только раз в год публике на радость.

В начале марта на заседании Общественной палаты Иркутска обсудили новую площадку, расположенную на улице Декабрьских Событий, рядом с кинотеатром «Звездный». Здесь, по мнению архитекторов, можно построить долгожданный для всех зал.

- Эта история достаточно длинная, и она до сих пор стоит месте, - открыл заседание председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев. - Мы бы хотели рассмотреть еще один проект, обратить на него внимание. Эта площадка уже неоднократно обсуждалась в прессе и на нашем Совете. Считаю, что совместными усилиями сможем получить результат.

Иркутское Зарядье - новая рекреация в центре

- Между собой мы называем этот проект залом Мацуева, а журналисты окрестили его Зарядьем, и вот почему, - взял слово член палаты, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб. - Это замечательная рекреация - музей-усадьба Сукачева с его небольшим парком, площадями Конституции и Декабристов, с хорошей логистикой и, что очень важно, готовой инфраструктурой, инженерными сетями. Уверен, проект реальный. Горжусь, что он проходит сегодня обсуждение. Это и есть то самое общественное дело, которое красит деятельность нашей палаты.

Станислав Гольдфарб: - Главное, чтобы «Звездный» не был потерян из виду. Здесь может быть новое культурное сердце столицы Приангарья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подхватил рассказ экс-главный архитектор Иркутска Евгений Третьяков. Его архитектурного бюро «Арт-Консалт» сделало заявочный эскиз-идею. Получено и согласие собственника земельного участка на улице Декабрьских Событий. В общих чертах суть в следующем: архитекторы предлагают построить зал симфонической музыки к кинотеатру «Звездный».

- Фактически готова половина здания, - объяснил архитектор. - И в нем, в существующих амфитеатрах кинотеатра, можно будет разместить творческие мастерские, помещения для репетиций, мастер-классов, занятий. Площадь очень большая и позволят удовлетворить все запросы.

На самом деле такие пристрои - никакое не новшество. Во всем мире, в крупных городах, где всегда есть дефицит свободной площади, такая практика широко применяется, и уже очень давно. Берется одно здание и рядом с ним возводится новое, оба они соединены и дополняют друг друга. Такие шикарные филармонии есть в Москве, Санкт-Петербурге, Юрмале, Праге…

Сцена для мировых звезд

Безусловно, проект амбициозный. В Иркутске таких залов сегодня точно нет. Архитекторам он видится не хуже, чем в столичном Зарядье или в Гамбурге на берегу Эльбы. Панорамные окна, стеклянные конструкции. В них будет тонко читаться красота байкальского льда, его мощь, сила и величие. А внутри…

- Эта абсолютно открытая сцена, - говорит Евгений Третьяков. - Без кулис. Зритель будет видеть оркестр с любого кресла, ракурса. Зал с уникальными акустическими характеристиками, рассчитанный на 1200 мест.

Фото: Предоставлено Евгением ТРЕТЬЯКОВЫМ

- Он исключительно для симфонической музыки? - задал вопрос архитектору член Общественной палаты Иркутска, известный музыкант, руководитель ансамбля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.

- Скорее надо исходить от того, что на сцене должен поместиться оркестр, а это коллектив от 60 человек, - ответил Третьяков. - Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, допустим, это 110 человек. И если мы говорим о том, чтобы в Иркутске были условия и к нам приезжали такие знаковые коллективы, то предполагается сцена шириной 20 метров и глубиной 15.

Архитектор привел еще несколько параметров, из которых очевидно, что ни один из существующих в Иркутске театров, будь то музыкальный, драматический или филармония, такими параметрами сегодня не обладает. Кроме того, прозвучало от членов палаты предложение-пожелание, что зал должен трансформироваться и под другие форматы. На что архитектор ответил, что проектом наверняка будут заниматься коллеги-профессионалы мирового уровня и разработка концепции, а также уже детальное проектирование - это вопрос следующий, в котором уж точно учтут все нюансы.

А пока… нужно определить с местом, где будем строить зал.

Фото: Предоставлено Евгением ТРЕТЬЯКОВЫМ

Решение должно быть принято

- Нам предлагалось уже несколько вариантов, где может появиться этот объект, - напомнил также Станислав Гольдфарб. - Это Цесовская Набережная, остров Конный, Чертугеевский залив. Кстати, последний, по мнению многих архитекторов, чудесное место, но из-за отсутствия там инфраструктуры - коммуникаций, дорог - можно на десятилетия затянуть мечту построить в Иркутске зал симфонической музыки. А на площадке «Звездного» его можно возвести года за три.

Фото: Предоставлено Евгением ТРЕТЬЯКОВЫМ

Кроме того, на заседании обратили внимание на Дом молодежи, потому как под его размещение рассматривается бывший клуб «Панорама» и, соответственно, «Звездный», стоящий рядом. Маргарита Цыганова (с недавнего времени министр по молодежной политике Иркутской области) заметила на это:

- Чем больше заинтересантов, тем более реальны достижения, - сказала она.

И это тоже вариант. Зал не просто как зал, а целый комплекс - территория для творчества. Место притяжения музыкантов, артистов, студентов…

В итоге Общественная палата Иркутска приняла решение:

- Обратиться к мэру города с просьбой рассмотреть площадку на Декабрьских Событий для строительства зала симфонической музыки, - заключил Юрий Коренев.

Фото: Предоставлено Евгением ТРЕТЬЯКОВЫМ

Письмо градоначальнику отправят в ближайшее время.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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