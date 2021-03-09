Предприниматели из Иркутска намерены поставлять «живой коллаген» на рынок Китая

Представители торговой марки рассказали историю создания инновационного продукта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инновационный российский продукт - «Первый живой коллаген» - хотят вывести на китайский рынок. С этой целью представители торговой марки в Иркутске обратились в Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства области (ФПП). В настоящее время идет подготовка необходимых документов.

- На сегодняшний день Фонд поддержки предпринимательства работает с большим количеством компаний Иркутской области, - отметила директор ФПП региона Наталья Давыдова. - Есть организации, которые уже годами развиваются рука об руку с Фондом, а есть такие, которые только начинают работу с нами. В их числе «Первый живой коллаген». На данный момент мы готовим документы и подбираем исполнителей для оказания как безвозмездных услуг, так и на условиях софинансирования. Считаем, что данная компания может успешно сотрудничать со всеми центрами Фонда, начиная с обучения, кооперации с другими участниками, и заканчивая таким сложным этапом как экспорт.

Как отметил директор по продажам торговой марки «Первый живой коллаген» Сергей Видякин, во всех азиатских странах потребление коллагена в разы выше, чем в России. Поэтому экспорт продукции в Китай может быть весьма перспективным.

Дистрибьютор торговой марки «Первый живой коллаген» Наталья Бучкова рассказала, что история производства полезного вещества началась 20 лет назад. Тогда один из московских научных институтов, изучающих птицу, получил госзаказ на создание эффективно продукта, способствующего регенерации органов и тканей. Так появился биокомплекс, который поставлялся в ведущие клиники России, в основном в ожоговые и гастроэнтерологические центры. Эффективность комплекса была подтверждена многими исследованиями. Но, когда государственное финансирование прекратилось, технологии «легли на полку. Затем средства на завершение разработки выделили частные лица. Однако на возобновление выпуска продукции ушло более семи лет. В настоящее время владельцем производства инновационного биокомплекса является Ирина Артемьева, бьюти-эксперт и предприниматель.

Наталья Бучкова также отметила, что во всем мире коллаген продают, как БАД. Однако в данном случае было решено выпускать его, как пищевой продукт. И это удалось. В продажу начал поступать первый продукт из коллагеносодержащего сырья птицы, аналогов которому нет не только в России, но и в мире. Его безопасность подтверждена многими документами. Такой коллаген можно давать детям с самого рождения.

Сергей Видякин подчеркнул, что даже здоровому человеку обязательно нужны продукты-помощники, способствующие улучшению качества жизни. А сейчас, в ситуации с распространением коронавирусной инфекции, такие продукты просто необходимы. Они нужны как для профилактики, так и для восстановления после перенесенных заболеваний. Также коллаген требуется спортсменам. Используется он и в косметологии, трихологии, в парикмахерских.

В настоящее время продукт активно распространяется в Иркутской области и начинает завоевывать Бурятию, Забайкальский край. В дальнейшем, помимо Китая, есть планы по выходу на рынок Кореи.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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