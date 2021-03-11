Почему в Иркутске отменили молодецкие забавы на Масленицу

Куда сходить на Масленицу в Иркутске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ох, и радостный этот день, Масленица! После долгой, да холодной зимы сибиряки с особенными чувствами встречают праздник – символ тепла, весны и обновления. А в этот раз и вовсе! Почему? Соскучились горожане по народным гуляниям, ведь из-за пандемии они были долгое время отменены. Правда, и в этот раз ограничения есть, но в целом Масленицу в Иркутске отмечать будут. "КП" - Иркутск расскажет, как.

Итак, главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Здесь, в воскресенье, в 13.00 и начнутся забавы. В программе – выступления артистов, конкурсы, спортивные соревнования на перетягивание каната или подтягивание гирь, а на «десерт», конечно, будут жечь чучело. Однако! Организаторы решили не проводить состязания «кто первым заберется на столб, тот получит приз». Причины? Из-за коронавирсных ограничений, потому как сооружения обрабатывать не представляется возможным. В остальном же инвентарь обещают дезинфицировать, а еще горожанам при необходимости готовы выдавать медицинские маски. Установят на площади и санитайзеры.

- Всего в Иркутске пройдет около 60 мероприятий во всех районах, - рассказал директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев. – Так, в Свердловском округе центральными площадками станут бульвар Рябикова в микрорайоне Синюшина гора и сквер у фонтана в микрорайоне Университетский. А еще на площади у театра народной драмы артисты представят театрализованное представление «Детская масленица».

А вот на заливе Якоби, имейте в виду, в этом году не будет никаких торжеств. От них решили отказаться, потому как лед к массовому скоплению людей не готовили.

Перемещаемся в Правобережный район. Здесь приглашают в рощу Каштаковскую, где точно угостят вкусными блинами, а жители Октябрьского района смогут погулять на площади бульвара Постышева. В Ленинском Масленицу дружно справят в парке Комсомольский, а также у ТРЦ «Европарк».

Заметим, что 14 марта можно заглянуть, например, и в Иркутский зоосад. Здесь веселить ребят и их родителей будут аниматоры. Программа начнется в 13.00. А после можно подкрепиться блинами и покормить животных. Также на мастер-классы приглашают и в Дом ремесел, где научат мастерить маленьких кукол-Маслениц, а в субботу, 13 марта, в 13.00 в музее запланирована уличная праздничная программа с играми, хороводами и обязательно с сожжением чучела зимы. Она пройдет на площади рядом с культурным учреждением.

И еще. Многие горожане, конечно, Масленицу любят отмечать в «Тальцах», поближе к природе, к Байкалу. Сообщаем, что там ее нынче гуляют, да более того, целых два дня! Будут водить хороводы и лакомиться солнечными блинчиками. А еще развернут ярмарку ремесел и как всегда двери откроет трактир. Предусмотрена и пикниковая зона. А еще чучело сожгут и здесь тоже.

- В кармашек главной куклы праздника - Масленицы - можно положить записку, в ней расскажите о своих проблемах. Считается, что они улетучатся вместе с дымом, - делятся в «Тальцах».

НА ЗАМЕТКУ!

Алкоголь не купишь

14 марта в Иркутске ограничат продажу горячительного. Но только в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать только во время проведения мероприятий.

КОНКРЕТНО

А «во дворах» 14 марта

Жители Иркутска могут отметить праздник недалеко от дома. Ознакомьтесь с адресами:

Свердловский

13.00 Спорт-парк «Поляна», улица Старо-Кузьмихинская, дом 37/3

14.00 Площадь ТРЦ «Юбилейный» микрорайон Юбилейный, дом 19/1

15.00 Площадь у ИГТНД, улица Мухиной, дом 13а

14.00 бульвар Рябикова, 2б

15.00 мкр-н Университетский, 16а, сквер возле фонтана

Ленинский

12.00 парк Комсомольский, ул. Авиастроителей, 47

13. 00 Библиотека № 7 «Кировская библиотека», улица Днепровская, дом 2

13.00 площадь возле ТЦ «Европарк», ул. Розы Люксембург, 215в

14 00 Библиотека № 6, улица Полярная, дом 104

Куйбышевский и Кировский

11.00 Библиотека № 37, микрорайон Топкинский, дом 33

13.00 Каштаковская роща, Предместье Рабочее

14.00 Площадь Ракетчиков, микрорайон Зеленый, дом 42

Октябрьский

11.00 Бульвар Постышева, дом 20

12.00 Библиотека № 17, улица Байкальская, дом 247

12.00 двор, улица Трилиссера, дом 115

12.00 двор, проспект Маршала Жукова, дом 11

12.00 двор, улица Байкальская, дома 211-247

13.00, двор, улица Байкальская, дом 270

14.00 библиотека № 32 – библиотека семейного чтения «Истоки», улица Станиславского, дом 17

14.00 «Библиотека в Солнечном», улица Байкальская, дом 310а

15.00 - площадь на бульваре Постышева