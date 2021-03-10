Химическая продукция, выпускаемая в Иркутске, выходит на рынки Казахстана и Монголии

Лариса Краснова рассказала, как в Приангарье помогают предпринимателям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже в этом году огнезащитные пропитки и антибактериальные средства, которые производит иркутская компания «Биозащита», планируется запустить в продажу в Казахстане и Монголии. Задача на ближайшее будущее – выход на рынки Узбекистана и Армении. И все это благодаря эффективному взаимодействию с Центром поддержки экспорта (ЦПЭ), который входит в структуру Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области (ФПП).

- Я возглавила компанию в 2018 году, и тогда еще ничего не знала о Фонде. Но, зарегистрировавшись на Фейсбуке, увидела пост ФПП, приглашающий предпринимателей региона принять участие в выставке в Китае. Отправила заявку, ни на что не надеясь. Но со мной тут же связались, поддержали словом и делом. Так состоялось наше первое знакомство с Центром поддержки экспорта, - рассказала Лариса Краснова, директор ООО "Биозащита".

В Китае руководитель предприятия познакомилась с другими предпринимателями Приангарья-участниками выставки.

- Мы общаемся до сих пор, помогаем друг другу даже, несмотря на то, что с некоторыми уже стали практически конкурентами. Недавно, например, я поделилась контактами наших поставщиков-производителей тары. А ранее другие предприятия поддерживали в этом же вопросе нашу компанию. В общем, поездка в Китай оказалась очень полезной. Хотя на насыщенный продукцией рынок Поднебесной мы заходить не рискнем, есть много других плюсов, и главный в том, что мы по-настоящему сдружились с другими предпринимателями, - отметила Лариса Краснова.

После Китая «Биозащита» принимала участие в бизнес-мисcии в Казахстан.

Сейчас, во взаимодействии с Центром поддержки экспорта региона, компания выходит на сертификацию сухой огнезащитной пропитки для выхода на рынки Казахстана и Монголии. В этих же странах с помощью ЦПЭ уже зарегистрирован торговый знак. Плюс ко всему, Центром произведен поиск партнеров в ближнем зарубежье. Продукция компании размещена на маркетплейсах Allbiz и «Озон».

- В Фонде поддержки предпринимательства региона работает настоящая команда. Сотрудники ФПП переживают и болеют вместе с нами за развитие нашего дела, глубоко вникают во все вопросы, оперативно реагируют на обращения, дают профессиональные консультации, - подчеркнула Лариса Краснова.

В этом году «Биозащите» исполняется 20 лет. Это производственно-торговое предприятие, сферой деятельности которого являются инновации в области промышленной и бытовой химии. Компания имеет собственную лабораторную, научно-исследовательскую базу и выпускает огнезащитные и биозащитные пропитки, антибактериальные и моющие средства, автохимию, средства защиты в условиях низких температур. Продукция разрабатывается иркутскими учеными-химиками и поставляется в разные регионы России.

В настоящее время «Биозащита» входит в два промышленных кластера Иркутской области – строительных материалов и нефтегазовый.

- На юбилейный 2021 год у нас много планов, - сообщила директор предприятия. - При поддержке ФПП мы намерены продолжить сертификацию новой продукции. Также предполагается запуск производственных линий.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.