Браконьеры сбили машиной инспектора Байкальского заповедника и обвинили его в побоях.

«У нас «гости»! Группа, на перехват!», - люди в форме бегом грузятся в машину. До лесной дороги недалеко, должны успеть, пока нарушители не убрались восвояси.

- Мы патрулировали территорию заказника, увидели следы машины на снегу, поставили фотоловушки с «обратной связью». Как только появилось авто, устройство отправило нам сообщение на мобильный - картинку-силуэт автомобиля, - вспоминает события 4 октября 2020 года Сергей Красиков, госинспектор Алтачейского заказника Байкальского заповедника, на которого теперь заведено уголовное дело.

Инспекторы знали, что браконьеры будут возвращаться с охоты на косуль утром. Уезжали они в ночь, значит, брали «на подсветку» - свет специальной яркой фары лишает животных возможности сопротивляться, они в растерянности застывают на месте (такая охота запрещена в принципе, не только в заповеднике). Группа реагирования выехала с тем расчетом, чтобы к рассвету перекрыть лесную дорогу.

- Инспекторов было трое, - рассказывает замдиректора заповедника по охране территории Галина Седова. - Эта схема уже отработана: один ставит шипы на дорогу. Двое других в это время в машине. Обычно нарушители останавливаются. Но не в этот раз…

Увидев автомобиль с браконьерами, Красиков преградил им путь.

- Скомандовал, что работает охрана заказника, - вспоминает инспектор. – В ответ - завелся двигатель, включились фары, меня ослепили, как косуль, на которых шла охота. Затем резко автомобиль направился на меня, я стал уклоняться, но понимал, что убежать не смогу. Опасаясь, что сейчас задавят насмерть, выстрелил, целился в радиатор. Но все-таки автомобиль меня сбил, задел по касательной.

Браконьеры на ходу выпрыгивали из УАЗа, пока коллеги Красикова пытались перекрыть им путь служебной машиной. Сам Сергей со сломанной рукой пустился в погоню за нарушителями несмотря на то, что один из них наставил на него ружье.

- У них был план - укрыться за косогором, - продолжает Сергей. - Но я догнал! А тот человек, который был с оружием, снова направил его прямо на меня. Я скомандовал отдать оружие или положить на землю. Не подчинились. Тогда предупредил, что буду стрелять, и действительно сделал выстрел в сторону. Задержали в то утро пятерых, шестому все-таки удалось сбежать.

НЕТ ВИДЕО – НЕТ ДЕЛА

С переломом руки, ушибом спинного мозга, сотрясением мозга, повреждением плечевой кости (на этот счет есть официальные бумаги, выписка из больничной карты – Ред.) на служебной «буханке» Красикова отвезли в больницу. А в заказнике началось расследование. При задержании Сергей успел сделать главное - сфотографировать браконьерскую добычу.

Косули стали жертвами браконьеров. Фото: Сергей Красиков.

- Они добыли двух косуль, - говорит Красиков. - А на территории заказника не то что охотиться, даже находиться с оружием запрещено. Ущерб природе – 80 тысяч рублей.

Попавшихся охотников увезли в райцентр и завели уголовное дело за браконьерство, правда только на троих из пятерки. Остальные стали свидетелями. А Сергей Красиков все ждал, когда же у него появятся следователи и начнут задавать вопросы про нападение, ведь заявление в прокуратуру об этом от имени заповедника ушло через три дня после ЧП. Врачи травмы зафиксировали. Но в конце ноября стало известно, что в возбуждении уголовного дела отказано.

- Якобы, доказательств никаких нет. Нет видеозаписи! – продолжает Галина Седова - Мы с этим не согласны и решили бить во все колокола, обратились в Минприроды, в СК и прокуратуру страны. Получается, наши инспекторы – беззащитные люди, только потому, что нет видеозаписи?

Нагрудная видеоаппаратура была при инспекторе в то утро, но на холоде разрядились батарейки. Так и оказалось: с одной стороны – показания инспекторов, с другой – задержанных, которые уверяли, мол, не было никакого нападения на Красикова.

СПУСТЯ ПОЛГОДА ЗАЯВИЛ О ПОБОЯХ

История всплыла в СМИ, а заповедник обратился во все инстанции, и ситуация переменилась. Дело о нападении на инспектора теперь есть. Его возбудили 16 февраля на одного из браконьеров. А на следующий, 17 февраля, появилось и второе. Один из охотников написал заявление на Красикова, обвинив его в превышении полномочий, якобы, Сергей избил в одиночку их пятерых, а ему даже ребра сломал прикладом ружья.

- У этого человека была только небольшая ссадина на голове, которая даже не кровоточила, - объясняют в заповеднике. - Остальных жалоб, в том числе про перелом ребер, он не говорил. Причем не только инспекторам, но и полиции. Более того, существует видеозапись досмотра охотника. Его обшаривали, хлопали, в том числе по ребрам. Будь они сломаны, пострадавший бы подал вид, что-то сказал. И о побоях он заявил только в середине февраля - спустя фактически полгода.

В показаниях браконьеров значится, что инспектор, выскочив из кустов, сразу начал стрелять.

- Это не так, - уточняет Галина Седова. – Он применил оружие, но по инструкции. Красиков имел на это право, ведь была угроза жизни.

А то, что делу долго не давали ход, заказник объясняет так:

- Задержанные - не крестьяне, которые добывали себе пропитание, - это заявление директора заповедника Василия Сутулы есть даже на его официальном сайте. - Предположительно, за ними стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения. Якобы в них стреляли и прикладом по голове били, и сделал это один инспектор с пятью здоровыми пьяными и агрессивными мужиками.

Насчет того, что браконьеры - охотники «особого статуса», правда, не согласно следствие. В СК Бурятии дали специальное разъяснение, что в нехорошей истории засветились люди попроще.

«По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере организации коммунального хозяйства, еще один браконьер – водитель в службе инкассации банка, остальные – безработные».

Сейчас на эту историю обратила внимание вся страна. Коллеги госинспектора Красикова обратились с коллективным письмом о ситуации в Алтачейском заказнике в СК России, к Александру Бастрыкину. Обычные жители страны создали в интернете петицию, собирают подписи в защиту Красикова.

Благодаря усилиям охраны копытных в заказнике развелось много. Фото: Сергей Красиков.

ОФИЦИАЛЬНО

«Рассматривается два уголовных дела»

- Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля «УАЗ-469» не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив телесные повреждения, - сообщают в Следственном Комитете Бурятии. - С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар одному из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.

И теперь отдел по расследованию особо важных дел должен выяснить, как все происходило. Пока идет следствие и возбуждено сразу два дела. Первое – против браконьеров за «применение насилия к представителю власти», а второе – против самого Красикова – за превышение полномочий. Задача следствия – поставить точку в этой истории.