Как будет застраиваться Иркутск в ближайшие годы

Здесь, на Депутатской, вместо старых деревяшек теперь возвышаются высотки. И молодые выбирают себе уютное гнездышко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области, как и в целом по России, реализуется национальный проект «Жилье и городская среда». Одна из основных его задач - построить как можно больше домов. В идеале из расчета один квадратный метр на человека. И столица Приангарья на полпути к этому. С каждым годом объемы жилищного строительства увеличиваются. И даже вопреки сложностям 2020 года компании темпы не сбавили. «Комсомолка» выяснила, где в Иркутске появятся новые микрорайоны, будет ли жилье для бюджетников, справляются ли застройщики.

В лидерах - Октябрьский

- В прошлом году была построена 321 тысяча квадратных метров жилья, - рассказывает председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов. - План выполнен, несмотря на то что из-за пандемии не хватало рабочих рук. И даже этого мало. Появилась льготная ипотека, многие жители области из подтопленных территорий реализовали свои сертификаты на покупку квартир в Иркутске. Возник даже небольшой дефицит, который привел к росту цен на рынке недвижимости. Поэтому строить надо больше, и объемы будут только увеличиваться.

Арифметика простая: если разделить 321 тысячу на 50 (а это средняя площадь квартиры в новостройке), то получится, что переехать в более комфортное, а то и в первое свое жилье смогли более шести тысяч семей.

Лидером является Октябрьский район, где активно застраивалась территория в районе улицы Седова. На втором месте Свердловский - здесь, например, сдан большой ЖК на улице Лермонтова. Затем Правобережный и, наконец, по вводу в эксплуатацию (но не по объемам текущего строительства) Ленинский район, особенно его часть в конце Ново-Ленино.

Территории будут развиваться еще интенсивнее после того, как появятся инженерные сети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РЗТ ушло в прошлое

Развитие застроенных территорий (РЗТ) - программа, которая действует с 2012 года в связи с тем, что в Иркутске почти не было «свободной земли». В итоги было сформировано около четырех десятков участков с старыми деревянными домами. Потенциальный застройщик мог их получить, но при условии расселения этого ветхого жилья. Всего было заключено с компаниями 17 договоров, из них четыре расторгнуто по разным причинам, а полностью исполнен только один. И этот (пока единственный в своем роде) успешный пример горожане могут наблюдать на улице Депутатской. Помните, на пересечении трамвайных путей в районе одноименной остановки раньше располагались ветхие двухэтажки 1950 - 1960-х годов постройки?

- Здесь было расселено 39 многократных домов общей площадью 15,5 тысячи квадратных метров, - поясняет Евгений Харитонов. - Полностью освобожден земельный участок 6,8 га, на котором возведено 29 блок-секций общей площадью 170 тысяч «квадратов» и еще общественно-административный центр.

Опять же несложная арифметика говорит о том, что полезной площади, на которой вырос большой жилой комплекс, стало явно больше. Действуют еще 12 договоров по программе развития застроенных территорий, застройщики продолжат реализовывать их до 2025 года.

Однако на этом все. С конца декабря прошлого года РЗТ отменено на федеральном уровне, а на смену ему пришло комплексное развитие территорий - новое понятие и, соответственно, механизм. Оно считается более совершенным, потому как позволяет расселять не только аварийное жилье, но и, например, дома, которые не соответствуют требованиям сейсмоустойчивости. Также можно будет использовать земли, находящиеся в муниципальной или федеральной собственности. Сразу предусмотрены участки и под социальные объекты - школы, детские сады.

Сейчас, чтобы программа заработала, разрабатывается документальная основа. Предполагается, что до конца года будут определены площадки под застройку. В перспективе - использовать участки, допустим, в Октябрьском округе, в районе улиц Зверева, Лыткина, ИВВАИУ.

Статистика застройки. Фото: Наталья ВИБЕ

А заодно заменят и сети

Кстати, о жилом комплексе на Депутатской и о пользе комплексного развития территорий. Здесь застройщики не только построили высотки, но и модернизировали инженерные сети, которые более чем за полвека порядком износились. В данном случае без господдержки, однако с прошлого года получить ее стало проще.

Строительные компании могут стать участниками федеральной программы «Стимул» (также входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). По этой программе в стране строятся автомобильные дороги, а также проводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.

С недавнего времени компенсация предусмотрена на техническое присоединение и покрытие расходов по концессионным соглашениям. Многие застройщики уже подали заявку в региональный минстрой, чтобы претендовать на эту господдержку и получить компенсации. В Иркутске, например, уже одобрено строительство ливневой канализации в строящемся ЖК на улице Пискунова, а также обустройство дорог в городке ИВВАИУ.

Но есть и другие механизмы, которые привлекают бизнес: допустим, та же реконструкция канализационно-очистных сооружений Правого берега увеличивает инженерные мощности, а значит и возможность строить новые многоквартирные дома. Большая часть работ уже выполнена, многомиллионное финансирование поступает из федерального бюджета.

Новое предместье и на пути к агломерации

Есть несколько точек, которые лет через пять узнать будет невозможно. Это Ленинский район, а именно конец Ново-Ленино - самый большой проект иркутской агломерации трех городов (Иркутска, Ангарска и Шелехова), о котором говорят с начала 2000-х. К слову, потихоньку он все-таки реализуется. Об этом говорит активная застройка в этой части города. И не только.

Грандиозный проект планируют воплотить в деревне Еланка (совсем рядом с Ново-Ленино), где около 10 лет назад задумали построить город-спутник Иркутска на 40 тысяч жителей - с качественным и недорогим жильем и всей необходимой социальной инфраструктурой. И проект, кажется, сдвинулся с мертвой точки, потому как в 2021 - 2023 годах, по данным регионального минстроя, планируется предоставить субсидии застройщику на подключение к сетям водоотведения и водоснабжения, а также создание дорог.

Что уж говорить о пригороде в сторону Шелехова - микрорайон Юго-Западный тоже растет!

Вторая перспективная территория - это улица Баррикад, где много ветхого жилья. Его можно снести и построить современное, однако процесс тормозит отсутствие мощностей по теплоснабжению. Этот вопрос сейчас решает ресурсоснабжающая компания, которая создала инвестпроект. По нему можно будет снести в Рабочем все котельные и провести централизованное теплоснабжение.

Интересен также район «Затона» в Свердловском районе, где уже начинают появляться новостройки, а собственники промплощадок всерьез задумываются над тем, чтобы «перевести» свои земли под возведение жилья.

В перспективе и полуостров Кирова, расположенный напротив мемориала «Вечный огонь». Сегодня здесь и частный сектор, и дачи, и пустыри, а между тем территория очень красивая - рядом живописный берег реки, небольшие озера… А еще сюда, согласно генплану Иркутска, предусмотрен мост - пятый в городе. Когда-то его все-таки построят, он соединит Качугский и Московский тракты, разгрузит транспортный поток в Ново-Ленино. И эта тема вот-вот получит свое развитие.

КСТАТИ

«Панельки» возвращаются?

Есть планы и по тому, как снизить стоимость жилья в Иркутске. Сейчас средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет 83 тысячи рублей, на новостройки примерно столько же. Цены сравнялись. Разбег большой, правда, в зависимости от района. Традиционно самый дорогой - Октябрьский район. Так вот, эксперты считают, что после ажиотажного спроса на недвижимость, вызванную и льготной ипотекой, и желанием вложить накопления в неопределенное время, рынок стабилизируется.

Плюс к этому в Приангарье есть вполне реальные предпосылки к крупнопанельному домостроению. Уже готовы к запуску два завода. На них будут изготавливать современные материалы, из которых можно будет быстро возводить дома. Не потребуется большого количество рабочих, исключаются такие нюансы, как сложности с заливкой бетона зимой. Соответственно, все это может снизить стоимость жилья.

БУДЬ В КУРСЕ!

Социальное, арендное, маневренное

Молодых специалистов хотят привлечь доступными квартирами.

Сегодня квартиры, которые затем выдают горожанам-льготникам по различным программам, например переселенцам из аварийных домов, муниципалитет закупает у застройщика по коммерческим ценам. Планируется перейти на прямые выплаты, то есть строить дома конкретно для этих нужд. Кроме того, для бюджетников в ближайшее время возведут 4 - 5 общежитий (с квартирами-студиями, в которых есть санузел и душ).

Сейчас в администрации анализируют площадки, изучают, в каких районах самая большая потребность в малосемейках для молодых специалистов - педагогов, работников культуры, медиков. Кстати, последнее такое построили в Ново-Ленино в 2016 году; еще начали возводить на улице Баррикад, но стройку заморозили из-за проблем с сетями теплоснабжения.

Еще один проект, который может стать пилотным для региона, это арендное жилье. Его планируется реализовать совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере России - ДОМ.РФ. Предварительные договоренности уже есть. Суть в том, что в городе построят дома, в которых специалисты разных сфер (будут критерии отбора) смогут снимать квартиру по очень низкой стоимости.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

6 - 7 этажей - средняя высота домов в Иркутске

85% строящегося жилья - многоквартирные здания, 15% - индивидуальные.

90% возводимых высоток - из монолитного железобетона, то есть с монолитным каркасом и различным заполнением (пеноблок, кирпич и другое). Они выдерживают все требования по сейсмостойкости и климатическим особенностям региона.