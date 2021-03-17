Город Канадзава - побратим Иркутска

Известный памятник на улице Канадзавы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столицу Восточной Сибири заслуженно называют серединой Земли, о чем говорится и в песне на слова писателя Марка Сергеева: «Плывут и плывут прибайкальские шири, Саянские горы синеют вдали. Нас встретит столица таежной Сибири, любимый Иркутск, середина Земли».

И действительно, город, на удивление, расположен почти в центре Евразийского материка. Отсюда иркутские купцы проложили караванную дорогу через монгольские степи в богатые государства Юго-Востока. Благодаря выгодному географическому положению городу суждено было стать окном на Восток - осваивать путь к Тихому океану. Так что исторически у нас сложились дружественные связи со странами Европы и Азии: у Иркутска 15 городов-побратимов и более 20 у региона. Расскажем, о Канадзаве.

Это фонарь котодзиторо, он является символом творчества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исторический центр Японии, ставший таковым еще во времена самураев, - первый и самый знаменитый город-побратим Иркутска. Соответствующее соглашение было подписано еще в 1967 году председателем Иркутского горисполкома Николаем Салацким и мэром Канадзавы господином Ёкиро Токуда.

Первое знакомство сибиряков со Страной восходящего солнца состоялось в начале XVIII века, когда городу выпала честь инициировать первое Русское посольство в Японии. В качестве посла тогда отправили Адама Лаксмана - сына выдающегося ученого и путешественника Эрика Лаксмана, основавшего стекольный завод на реке Тальцинке близ Иркутска.

Побратимы Иркутска. Фото: Наталья ВИБЕ

За годы сотрудничества городов-побратимов сделано немало в самых разных сферах: совместные клубы, выставки, мероприятия, поездки, проекты, стажировки, исследования. И это далеко не все. В честь побратимских связей одна из улиц в центре Иркутска носит название Канадзавы, на ней установлен символ японского города - фонарь котодзи-торо (в переводе «настраивать кото» - традиционный музыкальный инструмент). Этот фонарь является символом творчества. Две «ноги» фонаря показывают отличие и в то же время взаимосвязь двух стихий - земли и воды. Иркутяне любят фотографироваться рядом с котодзи-торо.

А в Японии, в Канадзаве, создан парк городов-побратимов, где важное место занимает иркутский уголок, на территории которого высажены сибирские деревья и построена русская изба из лиственницы и сосны.

КСТАТИ

Одна из заслуг Адама Лаксмана в том, что он вернул на родину четырех японцев с корабля «Синсё-мару» во главе со штурманом Дайкокуя Кодаю, выброшенных на берег Камчатки в 1783 году. В течение трех лет спасенные жили в Иркутске. И в знак этого исторического события в 1994-м на улице Канадзавы по инициативе мэра города Судзука - места, откуда родом спасенные рыбаки, установили монумент «яйцо». По мнению автора композиции, японского скульптора Мимуры, оно символизирует и японских моряков, «выпавших из родного гнезда», и дружбу, рожденную двумя странами.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

23 сентября 1967 года между городами Иркутск и Канадзава было заключено Соглашение об установлении побратимских связей.

В 1970 году был открыт Дом дружбы, ставший местом деятельности областного общества «СССР - Япония» (Россия - Япония).

В 1983 году городским Советом народных депутатов одной из улиц в центре Иркутска присвоили название города-побратима.

В 1994 году на углу улиц Канадзавы и Марата установлен монумент российско-японских связей (скульптор Мимура, г. Судзука).

В 1997 году на улице Канадзавы установлен памятный знак этого города - фонарь котодзи-торо.

В сентябре 2011 года открыт сквер имени Сигеки Мори. Сигеки Мори является почетным гражданином Иркутска и Шелехова (звание «Почетный гражданин города Иркутска» присвоено в ноябре 1987 г.).

7 сентября 2017 года открыт монумент японским военнопленным на месте бывшего японского кладбища.

БУДЬ В КУРСЕ!

Мини-парк городов-побратимов Иркутска - то место, где можно увидеть символ каждого из городов, с которыми у столицы Восточной Сибири установлены партнерские отношения. Гербы, скульптурные изображения, например корейские божества от города Каннын или императорский дворец от Шэньяна, - далеко не все достопримечательности. Расположен этот мини-парк во дворе Дома Европы (ул. Фридриха Энгельса, 21) и включает 11 стел.