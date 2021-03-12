Мы воду лопатой вычерпываем: как иркутяне борются с лужами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна пришла, весне дорогу… И лопату побольше! Вот такими нехитрым способом иркутяне спасаются от последствий зимних снегопадов – лужи стали озерами и топят участки. Потому как оно конечно - по последнему прогнозу погоды буквально в воскресенье нас ждет сильная метель, и снегом может снова порядком завалить. Но это когда еще - 14 марта, в аккурат на Масленицу.

А сегодня мы прыгаем через лужи, соревнуясь в сноровке. За молодыми, например -тренированность и физподготовка ( зря, что ли, тренажерные залы посещаем?), за людьми в возрасте - житейский опыт и точный холодный расчет. В том смысле, конечно, что не каждую лужу можно перепрыгнуть. А вот если не повезет, и не рассчитаешь дальность прыжка - быть тебе в грязи гарантированно. Как пить дать! А вот если пройти по краешку, бочком-бочком, да соломку подстелить...ну то есть, не соломку, а дощечку, их во дворе обычно хватает - тогда можно и преодолеть водную преграду почти что посуху.

Наш фотограф прогулялся по «сибирской Венеции» и подготовил фоторепортаж и видео для вас.

Через улицу по воде - вперед! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А люди в возрасте осторожнее! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Машина обольет! Отходи, народ! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На городской окраине - только вплавь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну что? Так тоже можно! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну или так. Почему бы и нет? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробираемся к домам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА