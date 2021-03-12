Мы воду лопатой вычерпываем: как иркутяне борются с лужами.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Весна пришла, весне дорогу… И лопату побольше! Вот такими нехитрым способом иркутяне спасаются от последствий зимних снегопадов – лужи стали озерами и топят участки. Потому как оно конечно - по последнему прогнозу погоды буквально в воскресенье нас ждет сильная метель, и снегом может снова порядком завалить. Но это когда еще - 14 марта, в аккурат на Масленицу.
А сегодня мы прыгаем через лужи, соревнуясь в сноровке. За молодыми, например -тренированность и физподготовка ( зря, что ли, тренажерные залы посещаем?), за людьми в возрасте - житейский опыт и точный холодный расчет. В том смысле, конечно, что не каждую лужу можно перепрыгнуть. А вот если не повезет, и не рассчитаешь дальность прыжка - быть тебе в грязи гарантированно. Как пить дать! А вот если пройти по краешку, бочком-бочком, да соломку подстелить...ну то есть, не соломку, а дощечку, их во дворе обычно хватает - тогда можно и преодолеть водную преграду почти что посуху.
Наш фотограф прогулялся по «сибирской Венеции» и подготовил фоторепортаж и видео для вас.
Через улицу по воде - вперед!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
А люди в возрасте осторожнее!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Машина обольет! Отходи, народ!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На городской окраине - только вплавь.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ну что? Так тоже можно!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ну или так. Почему бы и нет?
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пробираемся к домам.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Окраины затопило.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА