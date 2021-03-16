Парашютист во время прыжка прямо в небе зацепился за хвост вертолета. Фото: предоставлено "КП"

Кадры, словно из остросюжетного боевика снял на камеру своего смартфона житель Читы. В районе аэродрома Черемушки мужчина увидел в небе, как парашютист, совершивший прыжок с самолета, случайно зацепился куполом парашюта за хвост пролетающего вертолета.

К счастью, пилоты заметили это и начали аккуратно снижаться. Как раз этот момент с нескольких сотен метров и снял очевидец. Все продолжалось минуты 3-4. Благодаря мастерству летчиков, посадка прошла для парашютиста мягко. Его медленно опустили на землю, где на помощь ему сразу прибежали несколько человек. Каким чудом купол не отцепился от «вертушки» - загадка. Также сложно представить, что чувствовал сам парашютист, пока находился на огромной высоте в беспомощном состоянии.

Как сейчас себя чувствует спасенный экстремал, пока неизвестно. Непонятно и кто он, и что за вертолет летал в небе над Черемушками. Как рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте, проверка по этому факту пока не начата. В соцсетях обсуждают, что возможно, инцидент произошел во время учения военных. Точной информации пока нет.

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