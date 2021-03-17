Глава МВД по Иркутской области: регион по-прежнему имеет высокий уровень преступности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутской области жить стало спокойнее. Официально! На портале правовой статистики Генпрокуратуры России опубликовали рейтинг криминальности регионов. И наш - не в первых рядах. По числу преступлений мы на 15-м месте в стране. Конкретно, в 2020-м году в регионе произошло 42174 преступлений, годом ранее их было 45929. Снижение - на 8%. А это существенно!

Для сравнения, в Севастополе и Санкт-Петербурге в 2020-м, наоборот, уровень преступности, наоборот, резко подскочил - на 44% и 26% соответственно! Да и в целом в «зеленой» зоне, где число убийств, грабежей, нападений и прочих ужасов снижается, меньше половины регионов страны. В остальных - рост.

Какие территории самые криминальные? По числу преступлений за 2020 год в антилидерах - Москва, Московская область и Краснодарский край. Спокойнее всего - в Ненецком и Чукотском автономном округах. Ну а в Сибири больше всего убийств, грабежей, нападений за прошлый год произошло в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Затем идет Приангарье. Ну а самый, что называется, мирный регион по соседству с нами - республика Алтай.

Тема преступности всегда острая. Накануне ее как раз обсудили на очередной сессии Заксобрания Приангарья, подводя итоги 2020-го.

- Иркутская область по-прежнему относится к числу регионов с высоким уровнем преступности: 175,9 случаев на 10 тысяч населения, - рассказал начальник областного ГУ МВД России Андрей Калищук.

И привел рейтинг, исходя из этого расчета. В 2012 году мы занимали в нем аж четвертое место по России! Но в прошлом году регион оказался уже на более мирной 19-й позиции.

- В условиях пандемии, при введенных ограничениях, в течение апреля-мая был рост преступлений в жилом секторе (в основном, убийства и причинение тяжкого вреда здоровью), - продолжил Андрей Калищук. - Большинство - семейно-бытовые конфликты и совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее, в целом за 2020 год в жилых домах криминальные трагедии разыгрывались на 9% реже. Настолько же снизилась подростковая преступность. Что еще? Меньше страстей стало разыгрываться в общественных местах - на 14,5%, и на улицах - на 11%. Обворовывают местных жителей на 12% реже. Меньше стали убивать спьяну. И на четверть меньше ужасов происходило в отношении детей.

Но, увы, не все позитивно. В 2020-м почти на четверть выросло число мошенничеств! В основном, аферисты "работают" в интернете, с помощью IT-технологий. Проблема острая, кстати, для всех регионов. Возможно, повлияла опять-таки пандемия - больше покупок делали в интернете, соответственно, больше рисков.

КОНКРЕТНО

Каких правонарушений стало меньше

Убийств - на 0,8%

разбойных нападений - на 29%

грабежей - на 28,8%

квартирных краж - на 20%

кражи автомобилей - на 25%

умышленных поджогов - на 23%.

уличных убийств - на 3,5%

уличных разбоев - на 31%

уличных грабежей - на 32%

уличных краж - на 19,6%.

...и ДТП:

Число аварий - на 16,4%

Раненых в ДТП - на 17,4%

Погибших - на 13,8%

Аварий с участием детей - на 19% (на 41% меньше погибших малышей, на 22% меньше раненых).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

42174 преступлений в Иркутской области зарегистрировано за 2020 год.

22 тысячи преступлений раскрыто (13-е место по стране).

Раскрываемость в 2020-м году составила 53%.

Установлено 19 тысяч преступников: больше 200 убийц, 6,5 тысяч воров и мошенников, 1,5 тысячи наркоманов и сбытчиков, 560 грабителей, 170 разбойников.