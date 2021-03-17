Витрина Иркутской области создана на маркетплейсе «Алибаба»

Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Бизнес в кризис. Как изменилась ситуация в сфере предпринимательства в период пандемии?» - такую тему обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске).

Как отметила Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области», любой кризис - время возможностей, и прошедший 2020 год это подтвердил. К примеру, общая сумма контрактов региональных компаний, начавших свою внешнеэкономическую деятельность с помощью входящего в структуру фонда «Центр поддержки экспорта Иркутской области» (ЦПЭ), в 2020-м достигала 19 млн долларов.

Наталья Давыдова напомнила, что ЦПЭ начал свою работу в 2018 году и изначально делал упор в работе на организацию участия предпринимателей Приангарья в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Однако когда из-за пандемии границы закрылись и подобные туры стали невозможны, Центр быстро переформатировал свою деятельность под потребности бизнес-сообщества.

Так, в число приоритетных направлений вошли услуги по размещению выпускаемых в регионе товаров на электронных торговых площадках Alibaba, Taobao, Fordaq (лесной рынок), Yorso (рыбный рынок) и других маркетплейсах, а также по поиску зарубежных партнеров и переводам презентационных материалов на иностранные языки.

- На Alibaba создана витрина Приангарья. Перед ее участниками открывается мировой рынок. Посредством кооперации предпринимателей региона, которые готовы к выходу на зарубежные рынки, мы пытаемся создать картину экспорта Иркутской области, - отметила Наталья Давыдова.

Анастасия Ляликова, ведущий специалист Центра поддержки экспорта региона. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Как рассказала Анастасия Ляликова, ведущий специалист Центра поддержки экспорта, всего в 2020 году при содействии ЦПЭ свои товары на маркетплейсах представили 14 предпринимателей области.

В число популярных услуг ЦПЭ также вошли сертификация и регистрация торгового знака. Международная сертификация стоит от 1 млн рублей и более. Фонд помогает не только оплатить 80% данной услуги, но и полностью берет на себя решение всех вопросов. Зарегистрировать торговый знак тоже можно на условиях софинансирования - 30% платит предприниматель и 70% Центр поддержки экспорта. При этом стоит подчеркнуть, что большинство услуг ЦПЭ оказывает бесплатно.

На 26 марта 2021 года в Иркутске запланировано проведение второго этапа регионального конкурса «Экспортер года». За звание лучшего смогут побороться представители малого и среднего бизнеса в сфере услуг, промышленности, АПК. Отдельная номинация выделена для бизнесменов, которые недавно вышли на международные рынки.

Сегодня экспортеры Иркутской области работают с партнерами из десяти стран мира, в том числе Вьетнама, Китая, Венгрии, Германии, Пакистана, Хорватии.

Продукция регионального предприятия, которое производит аксессуары для автомобилей, добралась уже и до Европы, и до Бразилии. Пользуются популярностью за рубежом выпускаемые в Прибайкалье биологически активные добавки.

- Кризис - время для развития. Если есть возможность адаптировать бизнес к новым реалиям, нужно ею воспользоваться. Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям продвигать производимые в Иркутской области товары за пределами России, а наш фонд в целом готов сегодня ответить практически на любой запрос бизнеса, - подчеркнула Наталья Давыдова.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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