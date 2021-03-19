В выходные в Иркутске потеплеет до рекордных температур Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Похоже, что теплые кофты и пуховики жителям Иркутска уже можно окончательно откладывать в дальний шкаф, до следующей глубокой осени. Морозы этой весной в наш город точно не вернутся, а вот потепление уже на пороге. И оно наступит в ближайшие дни.

- Выходные нас порадуют, - рассказывает «КП»-«Иркутск» начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – Особенно воскресенье, 21 марта. В этот день в Иркутске воздух прогреется от +4 до +9 градусов. В отдельных районах и вовсе до +12. Не повезет только северу региона, где 20 марта подует ветер до 20 м/с. Также пойдет снег, возможны метели.

На следующей неделе каких-либо аномалий, по словам синоптиков не ожидается. Ночами в столице Приангарья ожидается - 3, -8 градусов, днем термометр покажет +2, +7. Снег на городских улицах постепенно тает, но осадки могут вновь наделать грязь и лужи. 23 и 25 марта в Иркутске вновь прогнозируют мокрый снег и небольшой снег. А вот дождей пока не обещают.