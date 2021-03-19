Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 марта: больше 4000 жителей региона лечатся от COVID-19 дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 19 марта. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией улучшается с каждым днем. Выздоравливает все больше человек, новых случаев заражения вот уже несколько дней не выявляют больше 190 за сутки. Но это не значит, что заразу уже канула в лету. Борются с болезнью в нашем регионе по-прежнему несколько тысяч человек.

- В ковидных госпиталях Приангарья находятся 1523 пациента, - отметили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области.

Из них 82 – в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 4368 сибиряков лечатся дома, они – на амбулаторном лечении.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 марта: переболели больше 57 000 человек

Помочь медики смогли 57 361 подхватившему заразу. За минувшие сутки о том, что выздоровели, узнали 197 сибиряков. Увы, справиться с инфекцией смогли не все зараженные. Сегодня Оперативный штаб сообщил о смерти от COVID-19 еще восьми человек.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции регион потерял уже 2279 заболевших: причиной смерти коронавирус стал в 2028 случаях, еще 251 летальный исход связан с другими тяжелыми болезнями, которые были в анамнезе у зараженных COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 марта.

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