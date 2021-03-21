Почему в магазинах Иркутска мясо часто дороже, чем в Красноярске и Новосибирске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мало кто из приезжих, только самые наблюдательные, знает, что в Иркутске есть продуктовая редкость куда более удивительная, чем омуль и кедровые орешки: задолго до открытия - очереди в магазинах местных производителей – за колбасами и мясными изделиями из кур и свинины. И, кстати, дефицит под конец дня тоже наблюдается: ну случается, нет в продаже самых популярных продуктов, разбирают! Так и говорят – приходите завтра, будет свежий завоз! CCCР как есть, удивляются туристы и снимают все на телефон, на память.

Здесь вкуснее!

А иркутяне пожимают плечами. Уж они-то про огромные очереди хозяек до открытия магазинов прекрасно знают. И никаким религиозным постом их не проймешь. Стоят! А ворвавшись наконец в магазины – «хватают». Горожане расхватывают мясопродукты килограммами!

- Я всегда в очереди стою, покупаю недорогие суповые наборы, сало, колбасу, курицу, - объясняет причину странного явления иркутянка Наталья Антипова. – А что? В советское время мы и не такие очереди выстаивали. Зачем стоим - здесь вкуснее!

Итак, палка обычной вареной колбасы «подешевле» (если постоять в очереди к местному производителю) обойдется кошельку иркутянина в среднем в 383,5 рубля (хотя цены разные). В фирменных киосках десяток яиц от местного производителя стоит 77,15, а молоко можно купить за 55,60. Это цены статистики, весьма средние, по городу. Где-то дороже, где-то дешевле. Но если не пожалеть времени и пройтись пешком две остановки за яйцами и молоком, а в выходной съездить за колбаской, будет если не дешевле, то точно вкуснее. Потому что – свежее и натуральное.

Цены на продукты в разных городах Сибири. Фото: Наталья ВИБЕ

Можно экономить, покупая продукты из Западной Сибири

Впрочем, у иркутян есть еще одна возможность сэкономить: покупать те же яйца и молоко, но привезенные из Западной Сибири. На прилавках магазинов есть продукты из Москвы, и они тоже часто дешевле. А вот про колбаску этого не скажешь, тут наши производители держат марку. Вареная колбаса в Новосибирске продается по 416,5 рублей, а в Иркутске по 383,5. Вот говядина и свинина у соседей по большей части дешевле, так что «экспорт» своей продукции в Иркутск им выгоден. Доехало до нас в вагонах из Красноярска и Новосибирска и яйцо. Его продают в наших супермаркетах дешевле местного. Единственный, но очевидный недостаток куриных яиц made in Красноярск - наши посвежее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр ХАМАГАНОВ, представитель крупной компании по производству полуфабрикатов и колбас:

Местное качественнее!

- Ежедневное производство полуфабрикатов требует огромного количества мяса. Для удешевления продукции порой сырье «разбавляют». Это делается двумя путями – либо с использованием добавок вроде сои, либо использованием так называемого «стойлового мяса» (так профессионалы называют бычков, которые до забоя всегда содержатся в стойле, без выпаса). Оно дешевле, так как нет расходов на выгул стада на полях, но и полезных свойств у такого продукта все же меньше. В Бурятии и Иркутской области такой практики нет. В Западной Сибири цены ниже еще и потому, что производств больше, при этом меньше расходы на транспорт, дешевле бензин. Именно поэтому они поставляют свою продукцию и в Иркутск, и в Улан-Удэ, и вполне конкурируют по ценам. Однако жители Иркутска знают, что местная продукция более качественная и свежая, и предпочитают ее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что подорожало за месяц

В Иркутской области за последний месяц цены на продукты выросли на 1,99%. Больше всего подорожали овощи: картофель - на 22,3%, огурцы - на 20,5 капуста на 13%. Объясняется это просто – не сезон. Одновременно стали доступнее, правда, всего на 2-3%, замороженные овощи, а также лимоны и апельсины.

- Кальмары за месяц стали дороже на 8%, - приводит последние данные Иркутскстат. - На 3% подорожали рыбные консервы, красная икра, сливочное масло, творог. На 1,5-2% подорожали рис, мороженая рыба, пельмени, баранина, майонез, гречневая крупа.