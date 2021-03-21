Птенца попугая-неразлучника, едва не убитого матерью, выхаживают в зоопарке Иркутска. Фото: предоставлено зоопарком.

В зоогалерее Иркутска – новый постоялец – птенец попугая-неразлучника по кличке Цыпочка. Он оказался здесь после того, как мать едва не убила его вместе с братьями и сёстрами. Самка до смерти заклевала свое потомство, выжить удалось лишь Цыпочке. И только благодаря тому, что ее вовремя забрали от мамаши и передали на лечение орнитологам.

Еще буквально несколько дней назад специалисты сомневались, что смогут поставить Цыпочку на крыло – на крохотном теле птенца практически не было живого места, голова вся расклевана… Такие травмы детеныш получил от собственной матери, когда ему было три недели отроду.

- В выводке было пять птенцов. Почти три недели родители их любили, заботились и нормально кормили. А потом самка вдруг взбесилась и просто начала по очереди избавляться от своих детей, заклевывая их буквально до смерти, - рассказывает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Такой Цыпочка оказалась в руках врачей. Фото: предоставлено зоопарком.

Увидев это, хозяева попугаев позвонили в зоогалерею. Там иркутянам посоветовали отсадить самку и оставить птенцов на попечение отца – он бы смог самостоятельно их выкормить. Однако последовать совету хозяева птиц не рискнули и забрали двух полуживых птенцов из гнезда. К сожалению, довезти обоих покалеченных детенышей до зоопарка иркутяне не успели – в руки врачей попала лишь Цыпочка.

Орнитологи осмотрели пернатого и принялись выхаживать. Из Москвы для Цыпочки выписали специальный корм, которым ее кормят шесть раз в день, вечером и ночью. Сначала птенца выкармливали из шприца, сейчас уже он учится есть с тарелочки.

- Детеныш быстро идет на поправку, - отмечают в зоогалеерее. – На голове уже отвалились все коросты, отрастают перья. Малыш начал прямо на глазах превращаться в маленькую очаровательную птичку.

У птенца медленно отрастают перья. Фото: предоставлено зоопарком.

Пока Цыпочка живет на кухне зоопарка, где обитают все животные, которым требуется уход. Как только сотрудники заходят в комнату, чтобы покормить птенца, он радостно бежит навстречу людям. Летать малыш еще не умеет, но работники зоопарка надеются, что вскоре он окончательно поправится и сможет подружиться с другими неразлучниками, которые здесь живут.

Кстати, странное поведение мамаши-попугая, в результате которого детеныш чуть не погиб, орнитологи объясняют просто: это издержки разведения таких птиц в неволе. По словам Людмилы Ивушкиной, неразлучники должны жить в большом вольере, по которому смогут свободно летать. В данном же случае попугаев и их потомство держали в небольшой клетке. В какой-то момент у самки сдали нервы, и она за один день уничтожила практически весь выводок.