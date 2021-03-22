«Тачка на прокачку»: блогер Гордей ищет автомобиль для тюнинга в Иркутске. Фото: инстаграм Дмитрия Гордея

Один из автомобилей популярного блогера Дмитрия Гордея - тюнинговую Bentley Continental заметили в Иркутске в эти выходные. Красный авто с московскими номерами, огромным выхлопом и спойлером, катался по центральным улицам, собирая взгляды других автолюбителей. Как машина, которая еще две недели назад красовалась в соцсетях Гордея, у которого к слову, более 3 миллионов подписчиков, объяснил сам блогер.

Оказалось, Иркутск станет очередным городом, где Гордей снимет свою рубрику «Тачка на прокачку». Ее суть заключается в том, что блогер приезжает в другой регион и выбирает машину для тюнинга. Кстати, сам Дмитрий уже обратился к иркутянам, чтобы те присылали ему свои заявки. Это может сделать каждый у кого есть свой автомобиль.

- На днях мы приедем на Байкал, чтобы полюбоваться вашей красивой природой, и конечно взять тачку на прокачку у одного из иркутян, - говорит Гордей в видеообращении на своей странице. – Присылайте фотографии вашего авто, рассказывайте ее историю адрес. Примерно через четыре дня мы приедем в Иркутск, придем к вам домой, и возьмем вашу тачку на прокачку.

Итак, чтобы Гордей заметил именно вас и превратил вашу машину в конфетку, помимо фото, в заявке нужно указать марку, модель, год выпуска машины, краткую историю о ней, точный адрес с домом и номером квартиры, номер телефона, укажите свои соцсети, а также расскажите о вашем хобби.