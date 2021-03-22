Двое тигрят родились в цирке-шапито, который застрял на гастролях в Чите из-за пандемии

Один из новорожденных тигрят. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Дмитрием Кимом

Цирк шапито «Звездный» из Новосибирска застрял в Чите весной 2020 года. Бродячие артисты с тремя тиграми - Ролс-Ройсом, Хондой и Астон Мартином, а также с пони, верблюдами и двумя собаками, отправились в турне на Дальний Восток. Но проехать успели лишь полпути: коронавирус настиг артистов в Забайкалье, где им и пришлось осесть из-за отмененных концертов. Так и разбили лагерь на площадке, которую предоставили местные бизнесмены.Но деньги быстро закончились. Чтобы прокормить себя и зверей, дрессировщикам пришлось устроиться на работу не по профессии.

- Нам, конечно, предлагали помощь местные жители, но мы решили зарабатывать сами, например, подрабатывали таксистами, - рассказывает "КП"-"Иркутск" дрессировщик тигров Дмитрий Ким. – Когда совсем прижало, продали один тягач и один легковой автомобиль. А еще открыли свой канал в Ютубе, на котором рассказываем про животных. Все приносит нам по копейке. Так и живем 13-й месяц.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Дмитрием Кимом

Кому точно не было скучно весь этот год, так это семейной паре «котиков» Ролс-Ройсу и Хонде. Их роман во время долгого путешествия стал только крепче. На днях влюбленные тигры впервые в жизни обзавелись потомством. У них родились два прелестных тигренка.

- Имена малышам мы пока не придумали, - продолжает Дмитрий Ким. – Называем их просто - братик и сестричка Ройсовичи. Отдавать их, конечно, никуда не будем.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Дмитрием Кимом

Правда, артистами цирка, как их родители, малышам стать не суждено. Несмотря на то, что ограничения в стране постепенно снимают, труппа продолжать свою гастрольную деятельность, не будет. Подкопив денег, циркачи вернутся в родной Новосибирск.

- Хотим дать концерт в Чите, чтобы отблагодарить местных жителей, которые нам помогали, - заключает Дмитрий Ким. - А затем вернемся домой, и откроем хоспис для животных.

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