Жил-был художник один: сибиряк написал 20 портретов Аллы Пугачевой и один подарил Примадонне

Художник Валерий Фетисов и портрет его музы. Фото: личный архив Валерия Фетисова

«Жил-был художник один. Домик имел и холсты. Но он актрису любил…» Эти строки из бессмертного хита Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» словно про иркутского художника Валерия Фетисова. Этого скромного сибиряка можно по праву назвать одним из самых преданных поклонников Примадонны. Нет, иркутянин не следует за звездой по пятам, как некоторые ее фанаты, а просто тихо пишет ее портреты больше 10 лет. Сейчас в мастерской Валерия более 20 картин с изображением женщины, которая поет.

- Вообще, я пишу многих знаменитостей, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Валерий Фетисов. – В моей коллекции портреты Софии Ротару, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Дениса Мацуева. Но главная моя муза еще с 80-х годов Алла Пугачева. Именно она меня вдохновляет на творчество. Конечно, самая любимая песня в ее исполнении – «Миллион алых роз». Под нее и работаю.

Валерий пишет портреты и других знаменитостей. На этом фото изображения писателя Валентина Распутина, пианиста Дениса Мацуева, драматурга Александра Вампилова и конечно, все узнали Владимира Высоцкого. Фото: личный архив Валерия Фетисова.

Продавать все картины и кров, чтобы подарить Примадонне целую площадь цветов, Валерий не собирается. По крайней мере, пока. Но подарок, который мечтал вручить своей фаворитке всю жизнь, художник сделал. Сибиряку удалось передать Алле Борисовне ее портрет, над которым Валерий работал более двух месяцев. Мастер изобразил певицу после концерта. И сделал отсыл к другому ее шлягеру «Арлекино», ведь именно в костюм Арлекино облачена звезда отечественной эстрады, едва снявшая разрисованную маску.

- Работал над этим портретом, словно над Мадонной, а точнее Примадонной, - улыбается Валерий. – Как мне удалось добраться до Аллы Борисовны? Я связался с международным клубом ее поклонников «АллаМания». Его руководители сказали, что готовят устроить праздник певице прямо у замка в деревне Грязь, где Алла Борисовна живет с Максимом Галкиным и их детьми. Обещали передать картину лично певице. Ну, я и отправил портрет им.

Поклонники из международной федерации "АллаМания" вручают портрет Алле Пугачевой. Фото: "АллаМания"

И поклонники не обманули Валерия. Оказывается, у Аллы Пугачевой есть свой давний весенний праздник желтых цветов. В 90-х годах в первое воскресенье марта она раздавала их грустным прохожим на улице. А в этом году у кованных ворот замка певицы высадился целый десант поклонников артистки с транспарантами и желтыми тюльпанами. Они стали просить, чтобы Примадонна вновь «разрешила весну». В руках у одного из лидеров фан-движения Дмитрия Соловьева и был портрет от Валерия Фетисова.

- Это художник из Иркутска вам передал его, - говорит Дмитрий на камеру и показывает картину вышедшей на смотровую площадку Пугачевой.

- Портрет Дориана Грея, - улыбаясь, отвечает певица.

Тот самый портрет Примадонны. Фото: международная федерация "АллаМания"

- Картина понравилась Алле Борисовне, - рассказывает «Комсомолке» Дмитрий Соловьев. – Так как с юмором у нее все в порядке, Примадонна отметила, что на портрете она выглядит немного старше, чем сейчас. Хотя и сейчас ей больше 50 не дашь. В общем, Максим Галкин забрал портрет и унес в замок. Думаю, они его точно где-нибудь повесят.

Ну а у Валерия Фетисова теперь осталась одна мечта – лично встретиться со своей музой. Хотя художник отлично понимает, что сделать это будет трудно. Алла Пугачева уже давно не гастролирует и редко выбирается из своего замка. Теперь мастер надеется встретиться с Филиппом Киркоровым, который приедет весной с концертами в Иркутск.

- У меня ведь есть портреты Аллы с ним, когда они еще были мужем и женой, - заключает Валерий. – А еще в апреле планирую организовать выставку всех картин Примадонны к ее Дню рождения.