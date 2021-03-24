Погода на апрель 2021 в Иркутске: то снег, то дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске уже почти растаял снег, который наделал немало луж и грязи. И конечно, всем нам хочется, чтобы благодаря припекающему весеннему солнцу, все городские улицы скорее подсохли. Дачники и садоводы вовсю готовятся к сезону и высаживают рассаду. Именно они больше других и переживают, какой будет весна, которая, как известно, полностью вступает в свои права в нашем регионе, только в апреле. Кстати, синоптики уже знают, какой будет погода на апрель 2021 в Иркутске.

- Прогноз оптимистический, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Апрель в нашем городе будет теплее обычного. Температура ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса.

Добавим, что средняя температура в апреле в Иркутске составляет около +12 градусов днем, и +3 ночью. Правда, нередко происходит такая ситуация. Только все улицы подсохнут и станут чистыми, как на город обрушится снегопад, который вновь наделает немало грязи. Поэтому, всех интересует вопрос: что нынче с осадками?

- А вот здесь порадовать нечем, осадков ожидается чуть больше нормы, - продолжает Юлия Янькова. – В первой декаде апреля будет идти мокрый снег. А во второй уже пойдет дождь.

Ну а теперь о прогнозе на оставшиеся дни марта. 25 марта в Иркутскую область вернется непогода. Вновь подует ветер до 18 м/с и пойдет снег. Зато пятница, 26 марта станет одним из самых теплых дней за месяц. Воздух прогреется до +9, +10 градусов. Но это лишь днем. К вечеру вновь подует ветер. В субботу, 27-го всего +3,+4. Также не обойдется без осадков и ветра до 15 м/с. Очередного потепления ждем 28-го числа.