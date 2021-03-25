Туризм онлайн: как цифровые решения помогают путешественникам

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Еще пару лет назад мы планировали свой отпуск вот с чего: шли в турагентство, изучали каталоги, выбирали по фото и совету менеджера страну и отель. А далее в назначенный день приносили в фирму деньги, получали билеты… Сегодня все выглядит иначе. Туризм, как и все другие сферы нашей жизни, идет в ногу со временем и в плане цифровизации шагнул далеко вперед.

- Цифровизация - понятие обширное и каждый в нее вкладывает что-то свое, - говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. - В плане туризма этот процесс происходит в двух направлениях - для удобства клиента и для бизнеса, а это, в том числе отели, турбазы, хостелы, рестораны и кафе, - оптимизация сервиса.

Обо всем подробнее. По идее турист сейчас может получить продукт, не выходя из дома: найти и купить билеты по выгодной цене, забронировать отель, взять на прокат машину - и все это оплатить онлайн. Плюс получить надежную сотовую связь с круглосуточным мобильным интернетом.

Если же говорить о поездках на Байкал, то и здесь предлагается множество вариантов, которые делают отдых комфортнее. Так, например, в прошлом году при поддержке «Ростелекома» региональные власти запустили проект travel-baikal.info. Здесь каждый может найти много полезной информации, начиная от маршрутов и заканчивая аудиогидами. Планируется внедрить и соответствующее мобильное приложение. Что уж говорить об устойчивой связи в прибайкальских территориях - это тоже в приоритете. Ведь где связь, там и более цивилизованный отдых.

- Мы плотно работаем и с самим сервисом, - продолжает Александр Бощенко. - Развитие туротрасли тесно связано с современными технологиями. Развивая цифровизацию в регионе, мы с особым вниманием относимся к туризму, который из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, переживает тяжелые времена, но уже сейчас активно готовится принимать клиентов.

И здесь несколько предложений, которыми активно пользуется бизнес. Причем наиболее актуальными они стали во время пандемии. На пике популярности у наших предпринимателей - услуга «Ростелеком. Экраны». Суть в том, что любая компания может дистанционно управлять контентом на цифровых табло, которые могут быть размещены в любой точке страны и мира. Также популярен «Wi-Fi радар». Это вообще чудо современных возможностей рекламы. Например, человек, отдыхая на какой-нибудь турбазе, может получать на смартфон рекламу, куда сходить поблизости или где пообедать. Вот такая сила радара, которая помогает и бизнесу, и туристам.

- Еще одна востребованная услуга - «Виртуальная АТС», - приводит пример Александр Бощенко. - То есть раньше на турбазах на Байкале, когда начинался сезон, надо было установить телефонную станцию для связи. Это дорого, долго и сложно в обслуживании. Сейчас за один день можно подключить виртуальную автоматическую станцию, которая работает через интернет. С помощью виртуальной АТС можно настроить переадресацию вызовов, добавить новых пользователей или в онлайн-режиме проверить статистику по звонкам. В число дополнительных услуг решения входит возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой (программа для управления клиентской базой) для оптимизации бизнес-процессов. При желании клиенты также могут установить виджет на сайте компании для заказа обратного звонка.

Наконец, все-все данные, которые получает «Ростелеком», надежно хранятся. Для этого в России есть восемь центров обработки данных. Для примера - на них собраны даже записи с камер видеонаблюдения с выборов самого высокого уровня. И защититься от них, несмотря на такой же высокий уровень кибератак, в том числе и из-за рубежа, удается на 100%. Словом, информационная безопасность, как и развитие, - кредо компании. Несомненно, эти услуги необходимы представителям туристической индустрии.

В Иркутской области есть мировая жемчужина - озеро Байкал, которая привлекает путешественников из разных стран. Сам Иркутск красив историей, деревянным зодчеством - нам есть что показать российским и зарубежным туристам. Гостям также важен комфортный и безопасный отдых, а это уже можно легко организовать с сервисами «Ростелекома», - подчеркнул Александр Бощенко.