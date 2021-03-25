Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 марта: 4274 жителя Приангарья лечатся от COVID-19 амбулаторно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 25 марта. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе снижается. За сутки диагноз COVID-19 поставили 173 заболевшим. Число новых случаев заражения уменьшается с каждым днем.

С начала распространения коронавируса в Приангарье специалисты выявляли его уже 60 735 раз. Число не малое, но, к счастью, большинство из наших земляков с инфекцией справились. Накануне выздоровели еще 226 сибиряков. Общее число переболевших в региона на 25 марта – 58 487.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 марта: скончались больше 2300 заболевших

В Приангарье на сегодняшний день COVID-19 болеют 5789 человек. Большее число из них переносят болезнь в сравнительно легкой форме, медики разрешили им лечиться амбулаторно – 4274 жителя региона выздоравливают в домашних условиях.

В ковидных госпиталях врачи борются за жизнь и здоровье 1515 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 86 из них. Увы, сотрудники Оперативного штаба по коронавирусу сообщили 25 марта о кончине еще восьми зараженных: причиной смерти 7 из них стал коронавирус, еще один с COVID-19 умер от другой тяжелой болезни.

С начала пандемии умерло уже 2328 человек с новой коронавирусной инфекцией: COVID-19 сгубил 2072 из них, остальные с таким же диагнозом имели в анамнезе и иные заболевания, ставшие причиной летального исхода.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 марта.

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