Иркутсковедение: в школах города появится новый предмет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутску – 360 лет. К юбилею города в школах появится новый предмет – иркутсковедение. На этих уроках ученики будут «проходить» историю родного края, знакомиться с именами первопроходцев, основавших острог, узнавать, как он менялся и рос, из небольшого форпоста в Сибири превращался в центр огромной территории… Обо всем этом энтузиасты-педагоги пытаются рассказывать сами, в нескольких учебных заведениях даже создали свои программы для факультативов. Но огромную массу информации надо хорошо «упаковать», выделить главное. О том, как это будет сделано, КП-Иркутск рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

-Необходимость преподавания этой дисциплины очевидна, - говорит Виталий Барышников. - Потому что это, по большому счету, знакомство детей и подростков с историей родного края, в каком-то смысле это классическое краеведение. Важно понимать, что история вполне конкретна, в ней конкретные люди, события, факты, и сегодняшнее поколение должно это знать. Это работает и на патриотическое воспитание и на желание молодых людей, оставшись на родной земле, продолжить ее, а, оказавшись в других краях, поддерживать связи с ней, как это делает Денис Мацуев.

Многие преподаватели, знакомя школьников с тем, как росло и развивалось российское государство, рассказывают и о том, какие события происходили в это время в Иркутске.

-Есть даже авторские разработки, посвященные этой теме, - объясняет Виталий Барышников. – Но они нигде не тиражировались. И сейчас мы сводим все эти разные работы воедино. А, поскольку все охватить невозможно, стараемся выделить наиболее яркие, вкусные сюжеты, которые вселяют в людей гордость за родной край. Например, из Иркутска управлялась Русская Америка – Аляска, Калифорния. Повод для гордости? Безусловно! Как и участие Иркутского драгунского полка в войне 1812 года, о котором мало кто знает. Таким вот образом из 360-летней истории и города мы хотим отобрать самые яркие страницы и выпустить некую книгу рассказов. Кроме того, мы хотим создать атлас с картами, начиная с острога и заканчивая данными о сегодняшнем дне. Эти два проекта, как в печатном, так и в электронном виде мы хотим создать в этом году. В следующем, 2022 году, должна увидеть свет хрестоматия документов по истории города, начиная с донесения Якова Похабова, что он поставил острог и заканчивая нашим временем. Допустим, указом Президента о присвоении Иркутску звания город трудовой доблести. Кроме того, будут изданы и методические рекомендации по преподаванию курса для учителей. И еще один проект, еще одна книга, которая будет издана – это большая историческая энциклопедия – яркая, красочная, в виде открыток с короткими сюжетами. Это будет интересно как иркутянам, так и туристам, которых это издание заинтересует как память о городе.

Обучение учителей иркутсковедению уже началось и продлится до конца марта. Лекции как онлайн, так и «вживую» проводят ведущие историки города, преподаватели ИГУ. А в сентябре в расписании школьники увидят уже новый предмет. В каких классах пройдут занятия, сейчас решают. В то же время уже понятно, что обучение пройдет и в начальной школе, в занимательном формате «азбуки города», и в средних классах, с уже более серьезным подходом.