Дома 335-й серии в Иркутске: снести или оставить - вопрос не решен

Пока в Иркутске дома 335-й серии только начали обследовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О пятиэтажках 355-й серии говорят давно. Особенно часто после землетрясений. Каждый раз их обследуют и приходят к выводу, что жить в них небезопасно. Все потому, что построены такие хрущевки в 1960 - 1970-х годах, срок их эксплуатации давно истек. А самое главное - у зданий неполный каркас. Соответственно, они не рассчитаны ни на долгую жизнь, ни на сильную стихию. Расскажем, будет ли реновация по-иркутски.

Айсберг как возможный пилот

В прошлом выпуске «Комсомолка» рассказывала о том, как будет застраиваться Иркутск. Тогда прозвучало, что в городе планируют активно реализовывать новую программу «Комплексное развитие территорий». Ее суть в том, что строительная компания, допустим, пройдя все согласования и сможет получить на определенных условиях какую-то территорию в городе, снесет ветхие дома и на их месте построит новые. Так вот, возможности этой программы таковы, что под снос могут пойти не только аварийные здания.

- Не исключено, что мы также сможем расселять дома, которые не соответствуют требованиям по сейсмостойкости, - рассказал председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов.

Сейчас власти разрабатывают документацию, чтобы это стало возможным. Предполагается, что механизм заработает к концу года.

По этой программе или по другой, в качестве пилотного проекта может стать общежитие в городке ИВВАИУ. Преимущество этого дома в том, что он уже расселен, пустует. В народе его называют айсбергом, потому как зимой покрывается льдом. Зрелище впечатляет.

- Это удачная площадка для эксперимента, - говорит Харитонов. - На его месте можно построить дома, например, для муниципального маневренного фонда. В дальнейшем они могут использоваться как раз для расселения жильцов 335-й серии.

Отсюда вывод, что мало снести, надо куда-то жителей временно отселить и затем выдать им новые квартиры. Все это колоссальные затраты. Поэтому власти ищут самые разные варианты и рассчитывают участвовать в федеральных программах.

Посмотрят практику соседей

По словам строителей, в Иркутске средняя высота домов составляет 6 - 7 этажей, есть даже 16- и 18-этажные. Запрета возводить выше нет, есть только определенные зоны, где действуют ограничения. Например, центр города с его историческим наследием.

- К новостройкам предъявляются довольно жесткие требования по сейсмике, - подчеркнул Евгений Харитонов. - Что касается хрущевок, то износ, конечно, играет большую роль. Однако сколько было землетрясений в Иркутске, ни одно не нанесло серьезных повреждений.

По информации Фонда капитального ремонта, конструктивная схема домов 335-й серии - это панельные здания с неполным и полным сборным железобетонным каркасом. Существующие типовые проекты теоретически имеют 7-бальную сейсмическую застройку. Фактический же уровень сейсмостойкости за счет ее износа ниже 7 баллов.

Тем временем опираться иркутские власти будут на опыт соседей. В Ангарске в 2020 году снесли первый дом 335-й серии. Построили его в 1959-м и тоже первым. В нем три этажа, один подъезд, 12 квартир. Эксперимент покажет, как в реальности землетрясения отражаются на здании. Но это не основная цель, главное - в целом оценить, безопасно ли жить в таком доме.

Отметим, что в регионе в конце прошлого года было создано Сибирское отделение Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В.А. Кучеренко. Его специалисты ведут научное сопровождение сноса первой хрущевки. Это позволит предоставить аналитический материал на федеральном уровне, чтобы включить Иркутскую область в федеральную программу по обследованию всех домов этой серии. Сейчас в регионе таких зданий около 1,3 тысячи, больше всего в Ангарске. А еще много в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово… Только семь признаны аварийными и непригодными для проживания.

- Мы планируем провести паспортизацию домов 335-й серии, сегментировать их по нескольким группам, - пояснял ранее генеральный директор организации Виталий Крючков. - Это дома, которые невозможно привести к современным требованиям, будем рекомендовать их сносить и переселять граждан. Также планируем определить здания, в которых возможно провести реконструкцию и создать безопасные условия проживания.

Кстати, еще об ангарской хрущевке. Жильцам предоставили равноценные квартиры. Обошлось это по затратам в 22,3 млн рублей. Еще около пяти миллионов ушло на снос и утилизацию строительного мусора.

Что касается результатов обследования, то они пока не готовы. Однако говорят, что еще во время разбора здания стало очевидно, что конструкции ветхие.

А может, ремонт?

Вот интересные данные, которые прозвучали совсем недавно на сессии Международного Байкальского зимнего градостроительного университета. Их привел профессор Александр Петров, выступая онлайн (опубликовано на ютуб-канале университета), как раз по теме 335-й серии.

- Эта серия крайне проблемная, - отметил профессор кафедры строительного производства ИРНИТУ. - И главные сложности связаны с тем, что стеновые панели сделаны из газозолобетона, поэтому расслаиваются, также есть угроза обрушения.

По словам Александра Петрова, 335-я серия считается первой массовой, которая была запроектирована и возводилась в СССР. В Иркутске первое здание в четыре этажа было построено на улице Розы Люксембург. Интересно, что до сих пор никто не знает точно, сколько таких домов в городе. По некоторым данным, около пятисот - и это близко к истине. Кроме того, в стране строить эту серию запретили в 1964 году, в Иркутской же области продолжали до 1973 года, и даже в более позднее время.

Кроме того, заметим, что стеновые панели можно восстанавливать, ремонтировать. Так, впервые в 2004 году произошло обрушение панелей на торце дома по улице Баумана. Старые конструкции сняли и смонтировали новые. Затем так обновили почти 70 зданий. Но решает ли это проблему безопасности на 100%? Вопрос риторический.