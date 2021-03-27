Эксперты рассказали, когда жители Иркутска смогут отказаться от масок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Год назад, 30 марта 2020 года, в Иркутской области был поставлен первый диагноз «коронавирус». Больной оказалась ангарская туристка, вернувшаяся на родину из Арабских Эмиратов. Этот день стал для региона точкой отсчета, той самой, про которую говорят – «жизнь никогда уже не будет прежней». За год количество случаев заражения COVID-19 превысило 60 тысяч человек. Жители региона постепенно привыкли к маскам в транспорте и магазинах, социальной дистанции и дезинфекции. Идет вакцинация. Накануне специалисты рассказали, чего жителям региона ждать в ближайшее время и когда спадет угроза заболевания.

Почему вторая волна COVID-19 оказалась намного сильнее первой?

Это помнят все. Весной, в первую волну коронавируса, больных в регионе было относительно немного. А вот осенью Приангарье буквально захлестнул шквал заразившихся. Сейчас их число стабилизировалось. Но чего ждать дальше?

- Будем реалистами, - объясняет заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. – Вирус распространяется в обществе, в котором нет иммунитета к нему. Во время первой волны, имея минимум информации о нем, мы все были максимально разобщены. Даже улицы и магазины пустовали, предприятия не работали. Все это позволило довольно долго держать заболеваемость на минимальных цифрах, практически не было случаев группового инфицирования. В мае коронавирус все же начал набирать обороты. Но к этому времени удалось подготовиться и развернуть места в больницах. Мы получили тест-системы для диагностики и открыли лаборатории, сейчас их достаточно. Но потом стало понятно, что продлевать режим локдауна вечно не получится. Надо было восстанавливать обычную жизнь. Вторая волна началась, когда возобновили обучение в школах, открыли предприятия, закончился летний отдых. И все же к тому времени число тех, у кого есть иммунитет, уже выросло. Число заболевших нарастало постепенно и возможностей здравоохранения, чтобы помочь им, хватало.

Хотя было и непросто. Самым тяжелым периодом в борьбе с пандемией в регионе стала поздняя осень 2020 года. В октябре и ноябре система здравоохранения с напряжением справлялась с потоком нуждающихся в помощи.

- Объем заболевших обрушил плановую медицинскую помощь, их количество выросло многократно, - сказал заммнистра здравоохранения региона Алексей Шелехов. – Если вначале для лечения больных COVID были предназначены 3 больницы, то в конце прошлого года их было уже 54 с максимальным числом коек – 5600.

Сейчас ситуация стабилизировалась. В стационарах оказывают помощь 1500 больным.

Когда Иркутск откажется от масочного режима?

- Да, все мы устали от ограничений, - говорит Татьяна Гаврилова. – Но, увы, они неизбежны. И имеют свои обоснования и, безусловно, позитивную роль. Этот вирус другой, он отличается от, допустим, свиного гриппа. И, хотя процесс сейчас стабилизировался, но нужно достигнуть определенного уровня иммунной прослойки, чтобы отказываться от средств защиты. Классические принципы эпидемиологии говорят, что передача инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, в том числе таких, как корь и дифтерия, прекращается, когда 95% населения встретятся с ней или выработают антитела с помощью вакцинации. При уровне коллективного иммунитета в 80% вероятность ее передачи становится низкой. Пока что Иркутская область только подходит к 50%. И чем больше будет сделано прививок, тем ближе мы к отмене этих ограничений. Точный срок назвать я не берусь.

В любом случае, то, что сейчас регистрируется меньшее количество заболевших не повод выдохнуть и расслабиться. Исследования популяционного иммунитета говорят о том, что больше половины из нас пока не имеют антител, а перенесенная инфекция не дает гарантии, что будет сформирован иммунитет.

- Сегодня вакцину поставили уже 88 тысяч человек. В планах – провести иммунизацию еще миллиону жителей региона. Мы надеемся, что достичь порог коллективного иммунитета, необходимый для защиты от вируса, удастся к августу – сентябрю этого года, - уточнил Алексей Шелехов.

Если это будет реализовано, то и ограничения будут сняты.