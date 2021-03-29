«СиЛА» авиа, или Как добраться до Ольхона за час?

Каждую пятницу и воскресенье новенькие чехословацкие самолеты L-410 осуществляют рейсы на Ольхон. Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Побывать на магическом острове Ольхоне мечтает, пожалуй, каждый житель планеты.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Однако даже местные жители не всегда могут позволить себе потратить около 12 часов на дорогу туда и обратно. Все мы живем в режиме дефицита времени, а хочется за один выходной день успеть все! Теперь с авиакомпанией «СиЛА» это стало возможно.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Каждую пятницу и воскресенье новенькие самолеты L-410 осуществляют рейсы на Ольхон.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Комфортабельный лайнер вмещает до 17 человек. За 50 минут он перенесет вас на остров из Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Стоимость билетов из Иркутска - от 3500 рублей, из Улан-Удэ - от 2500 рублей. При желании пассажиры могут заказать индивидуальный чартер или экскурсию. Авиакомпания также в силах осуществлять и ночные рейсы.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Билеты легко приобрести любым удобным способом - на сайте http://sila-avia.ru/ через мессендждеры Viber, WhatsApp по телефонам: 8-914-898-00-66,8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, 8-908-664-75-72. Или в отделе продаж напротив аэропорта по адресу ул. Ширямова, 10б, офис 501 - ежедневно с 8:30 до 20:00.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Авиакомпания «СиЛА» создана в 2006 году. Сегодня легкая сибирская авиация выполняет рейсы по Иркутской, Магаданской, Кемеровской, Томской и Амурской областям, Чукотскому автономному округу, республикам Алтай, Бурятия и Хакасия, Алтайскому и Забайкальскому краям.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Пополнение воздушного парка осуществляется регулярно с 2018 года. Сейчас в арсенале компании 12 самолетов: пять самолетов типа Ан-28 и три типа L-410-UVP-E20, которые эксплуатируются с 1 февраля 2018 года.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Малая авиация - это возможность добраться в труднодоступные места, куда не может приземлиться большой лайнер. Одним из популярных рейсов, помимо Хужира, является Томск - Барнаул - Белокуриха.

На месте в таких локациях вас встречает уютный фирменный купол-аэропорт, где проходит процедура досмотра и регистрации пассажиров.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Приземлившись на Ольхоне утром, вы выигрываете целый день до обратного рейса, сэкономив на автомобильной дороге 6 - 12 часов.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Даже сотрудники авиакомпании успевают и поработать на острове, и отдохнуть.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Приятно, что после такого активного дня можно всего за один час снова оказаться дома. Это настоящая «СиЛА»!

Фото: Яна КОЛОТЕЕВА.

Видео: Дарья Витошкина.