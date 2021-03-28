Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 марта: больше 59 000 жителей региона переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 28 марта. В Иркутской области количество подтвержденных случаев заражения на 28 марта - 61 247. Именно такое число наших земляков подхватили инфекцию с тех пор, как COVID-19 добрался до нашего региона. Большинство из них уже выздоровели. За минувшие сутки отрицательные результаты тестов пришли 199 сибирякам.

Всего же COVID-19 в Приангарье переболели уже больше 59 тысяч человек, если быть точными – 59 113. За сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась только у 169 пациентов.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 марта: в больницах больше 1500 пациентов

Несколько тысяч легко переносят новую коронавирусную инфекцию, лечатся дома. Больше полутора тысяч подхвативших заразу сейчас находятся в больницах. За их жизнь и здоровье борются медики.

- В медучреждениях региона 28 марта лечат 1534 пациента с COVID-19, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки госпитализировано было 44 человека.

К несчастью, есть в больницах и тяжелые больные, летальные исходы продолжаются. За сутки скончались еще 9 человек: 8 их них из-за COVID-19. Всего жертвами пандемии в Приангарье стали уже 2352 пациента: причиной смерти коронавирус стал в 2095 случаях, еще 257 зараженных были больны и другими тяжелыми заболеваниями, которые привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 28 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08