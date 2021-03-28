Дмитрий Дюжев на Байкале учился подледной рыбалке, стрелял из лука и пел песни. Фото: infpol.ru

Дмитрий Дюжев в восторге от Байкала, сибирского гостеприимства и подледной рыбалки. Знаменитый актер, известным всем по фильмам «Жмурки», «Остров», телесериалу «Бригада», был почетным гостем на фестивале Байкальская рыбалка 2021 в Бурятии.

- Я родился в Астрахани, ни один час, ни один день просидел с удочкой на Волге, а вчера был счастливейший день в моей жизни, когда я впервые посидел у лунки, половил окуней, - поделился эмоциями с гостями фестиваля со сцены Дмитрий Дюжев. – Первая в моей жизни зимняя рыбалка.

В благодарность за теплый прием актер исполнил несколько композиций «Нет, я не плачу», «А, заря», «Дельтаплан», «Воздух». Признался в любви к женщинам-рыбачкам. В этом году, кстати, на Байкальскую рыбалку приехали 25 женских команд.

- Спасибо за ваши глаза, дорогие девушки, дорогие женщины, я вас не забуду, - флиртовал знаменитый артист со сцены.

Напоследок Дмитрий Дюжев пожелал всем здоровья и крепкого иммунитета. За то время, что актер провел на Байкале, он успел пострелять из лука, пообщаться и с юными рыбаками. Для них была организована отдельная детская рыбалка.

Всего на Байкальскую рыбалку 2021 приехали более 200 команд. Победители смогли за отведенное время наловить два килограмма рыбы. Было и много отдельных номинаций – самый юный, самый взрослый рыбак, самый оригинальный костюм, поэтому соревнования отчасти напоминали костюмированный фестиваль: были там и мушкетеры, и Чебурашка, и Малефисента, и тигрята.

Кстати, еще одним звездным гостем на Байкальской рыбалке стала звезда развлекательного шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева.

Телеведущая Алла Михеева снимала о Байкальской рыбалке свою передачу. Фото: infpol.ru

Она снимала в Турке очередную программу. Телеведущая получила на память от организаторов статуэтку «Байкальская рыбачка»,а Дюжев бронзовую 3D-статуэтку рыбок из Иволгинского дацана.

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