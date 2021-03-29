На Байкале рыбак спас нерпу, застрявшую во льду

Иркутский рыбак спас нерпу, застрявшую в байкальском льду.

Нерпы любят греться на солнышке, на льду. Сейчас, когда охота на них запрещена, их развелось очень много. И лед Чивыркуйского залива буквально усыпан темно-бурыми фигурками. Поэтому рыбаки встречают их весьма часто. О том, что "снова видели байкальских тюленей" сообщают уже и из других уголков озера. Обычно их путешествия проходят благополучно, но случается всякое. Иркутский рыбак Дмитрий рассказал о том, как пришлось спасать попавшее в беду животное.

--Я рыбачил недалеко от нерпы, застрявшей во льду, - рассказал рыбак корреспонденту "КП"-Иркутск. - Сначала думал что это мусорный пакет лежит, кто-то оставил. Ну, думаю, сейчас схожу, захвачу его с собой на берег, чтоб там выбросить в мусор. А когда подошел поближе, то увидел, что там нерпа застряла в лунке.

Что делать? Рыбак решил спасать бедного тюленя.

-Я ее аккуратно выдернул за ласты, - рассказывает он. - Вижу - это не детеныш, а взрослая особь. Потом оттащил в сторону, чтоб не мешала мне отверстие побольше сделать. А то она ещё и кусается! Я сделал отверстие побольше и она нырнула. После когда я опять вернулся к месту рыбалки то её несколько раз видел как она греется на солнышке.

Скорее всего, нерпа перепутала свою собственную лунку, которую она сделала, чтобы вылезть на берег, с рыбацкой. Ее счастье, что нашелся человек, который позаботился о ней.