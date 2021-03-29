Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта: число умерших от COVID-19 в регионе превысило 3000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 29 марта. В Иркутской области количество случаев заражения COVID-19 уменьшается с каждым днем. За минувшие сутки о том, что больны коровирусом узнали только 166 человек. Это минимальное число во время снижения темпов заболеваемости во второй волне.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 61 413. Большинство из подхвативших заразу – 59 194 (+81 за сутки) - уже выздоровели.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 марта: от COVID-19 скончались больше 3000 человек

И хотя динамика в общей сложности благополучная, каждый день продолжают регистрировать летальные исходы. За минувшие сутки скончались еще 7 человек от COVID-19 и двое с таким же диагнозом от иных болезней.

Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области 29 марта сообщает, что количество умерших от новой коронавирусной инфекции в Приангарье превысило три тысячи человек. На сегодняшний день 3002 пациента скончались от COVID-19. Еще 259 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые стали причиной смерти.

В ковидных госпиталях сегодня лечат 1557 зараженных, 89 из них в тяжелом состоянии. Еще у 4170 заболевших коронавирусом переносят болезнь в легкой форме, медики разрешили им лечиться дома.

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