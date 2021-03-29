Думала, помогаю полицейским ловить мошенников: сибирячка перевела аферистам больше 800 тысяч рублей

Жительница Ангарска перевела аферистам больше 800 тысяч рублей, думая, что участвует в "акции против мошенников" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Мы все считаем себя умными людьми, смотрим по телевизору, кого-то обманули мошенники, думаем «меня это не коснется», оказывается, коснется! – сокрушается пенсионерка.

Жительницу города Ангарска в Иркутской области аферисты накануне обманули на 825 тысяч рублей. Женщина не только перевела им все свои сбережения, но и влезла в долги – оформила кредит в одном из банков и полученную сумму также «подарила» им. А все потому, что поверила словам незнакомцев, позвонившим на сотовый.

Аферисты представились 60-летней сибирячке сотрудниками полиции, попросили принять участие в акции «Антимошенник».

- Я спросила «почему я-то?», ответили, что с моих счетов пропадают средства и надо получить в банке «меченые» деньги и после перевести на «безопасный счет», обещали, что они вернут их, - рассказывает женщина.

На то, чтобы перевести все средства – в общей сложности, 825 тысяч рублей, у ангарчанки ушло несколько часов, так как отправлять надо было суммами по 12-15 тысяч. И ни разу за это время у пострадавшей не промелькнула мысль остановиться.

- Как пояснила женщина, ранее она многократно слышала о различных мошенничествах, поэтому с готовностью приняла предложение позвонивших ей лжеправоохранителей «разоблачить» нечистых на руку банковских работников и стала выполнять инструкции «специалиста финансового отдела», на которого ее переключили, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, лжеполицейские обещали не только возвращения средств, но и прибыль – сверху 10% от суммы, как они выразились, «за неудобства». О том, что общалась с мошенниками, сибирячка поняла только, когда пришла домой. Немедленно обратилась в полицию.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказали в региональном МВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечают полицейские, способы обмана владельцев банковских счетов мошенниками становятся все более сложными и продуманными. Зачастую они говорят о том, что проводят проверку, выясняют, чисты ли на руку банковские работники, поэтому звонить в банк не нужно. Но бросить трубку, прекратить разговор с незнакомцами, позвонить на горячую линию своего банка – единственное правильное решение в таких случаях.

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