Как En+ Group помогает медикам бороться с пандемией

Весной была запущена волонтерская акция по доставке продуктов ветеранам. Фото: предоставлены пресс-службой

- Мы понимаем, что справиться с инфекцией сможем только совместными усилиями бизнеса, власти и жителей, поэтому оказываем всестороннюю поддержку медицинским учреждениям, - говорит руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - За этими словами стоит очень многое - и жизни людей, и экономическая стабильность.

Четыре автомобиля для скорой

Еще в конце марта, когда пандемия коронавируса только начинала набирать обороты, общественный деятель Олег Дерипаска встречался с главой региона, чтобы обсудить, меры помощи. Основатель компании En+ Group, которая включает в себя крупные предприятия энергетического и металлургического секторов области, тогда озвучил, что регион получит четыре автомобиля скорой помощи. Машины обладают повышенной проходимостью, оборудованы системами ГЛОНАСС и GPS, оснащены всем необходимым - аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, небулайзером. Рабочие лошадки отправили в Иркутск, Шелехов, Братск и Тайшет.

- На моей памяти это первый такой крупный спонсорский подарок для нашей службы, - рассказывает главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков. - Медики находятся на передовой, особенно сейчас, работая в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. И помощь в виде поставки автомобиля была крайне важна и своевременна для спасения жизни людей. Тем более это было в преддверии пиковых нагрузок и огромного количества вызовов.

Заметим, что автомобили для скорой очень дорогостоящие, а так как на ходу практически круглосуточно, то через пять лет почти полностью изнашиваются. Обновлять парк нужно постоянно. Но одно дело если это происходит в порядке очереди, и совсем другое, когда помощь нужна здесь и сейчас. И хорошо, что есть отклик.

регион получил четыре автомобиля скорой помощи. Фото: предоставлены пресс-службой

Только слова благодарности

На вопрос, как оцениваете помощь предприятий во время COVID-19, заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов (в министерстве - с конца 2020 года, до этого заместитель главного врача по медицинской части областного онкологического диспансера) отвечает так:

- Весь мир впервые столкнулся с такой кошмарной ситуацией. Очень сильно не хватало коек. Я хорошо помню тот момент, потому что тогда работал в онкологии и у нас открыли «красную зону». Но мало создать койки, они еще должны быть оборудованы кислородом. Тогда в закупке кислородных концентраторов очень помог бизнес. Это оборудование реально спасало людям жизнь. Потом в Шелехове построили госпиталь, и в этом опять-таки помог бизнес. Учреждение сыграло важнейшую роль в борьбе с пандемией в регионе: мы дополнительно получили 200 коек и могли госпитализировать пациентов. Все это только плюс к общим усилиям.

В течение года медики регулярно получали средства индивидуальной защиты. Фото: предоставлены пресс-службой

Кстати, о госпитале. Это действительно был переломный момент. Современные медицинские «Центры помощи и спасения Олега Дерипаски» для больных внебольничной пневмонией появились не только в Шелехове, но также в Братске и Тайшете. И здесь сразу отпала проблема дефицита мест в больницах, люди находились под круглосуточным наблюдением, стало больше выздоровевших.

Между прочим, «Комсомолке» удалось поговорить с двумя сибиряками, которых спасли в новой шелеховской больнице. У них было почти 100-процентное поражение легких, и привезли их сюда из других территорий региона.

- Помогли быстрая диагностика и подключение к кислороду, - говорила главврач Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове Оксана Вельм. - Немалую роль играют ультразвуковое и диагностическое оборудование, компьютерный томограф. Таким тяжелым пациентам не обойтись без современных аппаратов ИВЛ, которые работают даже тогда, когда человек находится в сознании. А вообще только в нашем госпитале за два месяца вылечили более 350 человек самого разного возраста.

Современные больницы построили еще в трех городах России, где присутствуют активы компании. En+ Group, к слову, вложила в это 4 млрд рублей, а всего на борьбу с пандемией было выделено 6 млрд.

Продукты на дом и защита людей

Основанная Дерипаской En+ Group многое сделала, чтобы помочь людям в столь непростое время. Так, весной, в первую волну, сразу же была запущена волонтерская акция по доставке на дом наборов необходимых продуктов. Хлеб, молоко, сахар, макароны и другие товары добровольцы привозили ветеранам, чтобы те не рисковали и не выходили на улицу.

Схема была отлажена в десяти городах Приангарья. Координацию взяли на себя рабочие советы предприятий - группы активистов из числа сотрудников станций. Именно они распределяли волонтеров, дозванивались до ветеранов, чтобы уточнить адрес и время доставки, рассказывали о необходимых мерах предосторожности, собирали отклики и просьбы о другой помощи. А развозили продуктовые наборы волонтеры, которым компания предоставляет служебный транспорт, - в Иркутске это были студенты ИрНИТУ.

Наконец, с самого начала пандемии в компании был создан оперативный штаб. Чтобы обезопасить своих сотрудников, часть из них перевели на удаленный режим работы. Понятно, что очень много людей в En+ Group трудится на объектах, управлять и обслуживать которые из дома невозможно. Например, это сотрудники ТЭЦ, ГЭС и других стратегических предприятий, которые обеспечивают города и поселки теплом и электроэнергией. Для них оперативно закупили дезинфицирующие средства, перчатки и маски, их постоянно информировали о необходимости соблюдать санитарные правила, была организована горячая линия и по оказанию помощи им.

Фото: предоставлены пресс-службой

Кстати, старались защитить от болезни не только себя. Компания закупила для Иркутской области более 800 тысяч медицинских масок, 30 тысяч ламинированных хирургических бахил, 2 тысячи полумасок с фильтром и клапаном и 850 противочумных костюмов. Все эти средства индивидуальной защиты передали медицинским учреждениям и организациям соцобслуживания населения. И все это во имя одной цели - победить коронавирус, чуму XXI века.