Мировой тренд: покупатели предпочитают магазины низких цен

Фото: архив компании

В 2020 году изменения произошли практически во всех сферах, в том числе, и в ритейле. Что происходило в этот период в торговле, какие шаги нужно было предпринимать, чтобы выйти из ситуации без особых потерь, а то и преуспеть? Об этом мы поговорили с Ярославом Шиллером, исполнительным директором торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото: архив компании

- Как «Слата» встретила пандемию и как реагировала на происходящее?

- 2020 год был непростым для всех. Требовалось, не опираясь на опыт прошлых лет, искать новые подходы и принимать быстрые решения. Мы стали одной из первых компаний региона, отправивших часть сотрудников на удаленку. Тех, кто возвращался в этот период из отпусков, к работе допускали только после двухнедельного карантина. В магазинах графики были построены по вахтовому методу, чтобы команды сотрудников не пересекались.

Кроме того, появилась так называемая группа быстрого реагирования, которая дезинфицировала помещения, на кассах были установлены экраны, принимались и другие меры профилактики.

Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что на ситуацию «Слата» реагировала быстро.

Фото: архив компании

- Безусловно, в этот период возросла нагрузка на интернет-магазины. Будет ли «Слата» и дальше развивать интернет-торговлю? Возможна ли коллаборация с маркетплейсами или акцент все-таки будет сделан на развитии стационарной торговли?

- Сейчас интернет-заказов у нас больше, чем до пандемии, но уже не так много, как в самый ее разгар. В стадии завершения находятся переговоры с «Яндекс.Лавка» - российским сервисом заказа продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-сайт. Будем развиваться, в том числе в этом направлении.

Кроме того, есть идея создания интернет-магазина в коллаборации с торговыми сетями из других регионов. Это позволит охватить большую территорию. В идеале было бы включить в этот проект доставку товаров в отдаленные районы через постаматы, установленные в магазинах сети «ХлебСоль», которые присутствуют и в Забайкальском крае, и в северных территориях Иркутской области.

Фото: архив компании

- Почему в торговой сети еще до правительственных решений была введена заморозка цен? Что это дало?

- Подобные решения мы принимали и ранее. Таким способом стараемся дисциплинировать и себя самих, и поставщиков. Кроме того, мы заботимся о наших покупателях в моменты нестабильности. Резкого роста цен быть не должно. Наоборот, в связи с совершенствованием технологий стоимость определенных товаров должна снижаться.

- Какие еще ограничения отразились на торговом процессе?

- Определенные потери были у компаний, которые торговали продукцией фабрики-кухни в открытом доступе. Ранее мы производили около 20 тонн готовой еды в день. С началом пандемии на такие товары наложили запрет, потом появились требования к упаковке. Нужно было соблюдать установленные правила и в то же время предлагать покупателю какую-то замену.

Товарооборот продукции фабрики-кухни у нас до сих пор не восстановился до тех объемов, которые были до пандемии. И мы скорее всего не будем предлагать такие товары в открытом доступе во всех наших магазинах, оставим только в некоторых.

- В связи с временным закрытием кафе и ресторанов пришли ли в торговые сети дополнительные деньги?

- Было такое. Появился спрос на готовую продукцию, но на ее продажу, как я уже сказал выше, были наложены ограничения. Сейчас мы разрабатываем проект взаимодействия с ресторанным бизнесом. Планируем продавать готовые блюда через нашу сеть. В ближайшее время появится первый партнер.

- Насколько востребованными оказались товары местных производителей, которые стали продаваться в супермаркетах сети с августа 2020 года?

- Это хороший проект. Мы давно думали о его реализации. Продукция очень востребована, мы даже перевыполняем ранее сформированный план. Определенные нюансы, конечно, есть. Если в наши сети со своей продукцией хочет зайти стартап, - учим, объясняем, подсказываем. Также мы постоянно ведем переговоры по подключению к процессу банковской сферы, которая помогала бы бизнесу инвестициями.

Таким образом, мы участвует в развитии малого предпринимательства в регионе и формируем конкурентную среду.

- Какие выводы можно сделать по итогам 2020 года? Как, с учетом анализа прошедшего периода, будут строить свою дальнейшую работу и стратегию «Слата» и «ХлебСоль»?

- На сегодняшний день общий пул наших магазинов - 324. Мы делаем акцент на развитии формата дискаунтеров «ХлебСоль», потому что магазины низких цен в настоящее время особенно востребованы.

Задача на 2021 год - открыть 50 новых дискаунтеров в Приангарье и Забайкалье. «Слата» тоже будет развиваться, но не такими темпами. В этом году планируем три новых супермаркета - в Иркутске и Братске. Пандемия помешала реализовать проект «Слата» - два мира». Мы сделали лайт-версию. Сейчас трансформация продолжается.

Фото: архив компании

- Чего не достает, на ваш взгляд, российским дискаунтерам?

- Стабильных и качественных поставщиков, а также производителей, ориентированных на выпуск товаров под собственной торговой маркой магазина. Кроме того, наверное, не хватает конкуренции. Ничто так не бодрит компании, как соревнование друг с другом. А выигрывает на этом, конечно же, клиент - самое важное звено в нашей работе.

Между тем конкуренции между поставщиками и торговыми сетями быть не должно. Здесь важно взаимодействие, нацеленность на общий результат. Россия и Сибирь давно ждали такой формат, как дискаунтеры, и «ХлебСоль» вписалась в эту потребность. На севере Иркутской области после открытия таких магазинов была рекордная выручка. Значит, людям было необходимо цивилизованное предложение, и они его получили.

- Какой в целом вы видите сферу торговли ближайшего будущего? Какие форматы останутся, а какие могут исчезнуть?

- Идеальных форматов нет. В ближайшие 10 - 20 лет хорошо будут чувствовать себя дискаунтеры. Они подвергнутся трансформации, но сохранятся. Гипермаркетам, в особенности расположенным в малонаселенных районах, придется в этот же период непросто. Супермаркеты, в свою очередь, скорее всего ждет стагнация.

Конечно, всегда есть тенденция, когда дискаунтеры превращаются в супермаркеты и наоборот. Но, думаю, что в ближайшие несколько лет еще может появиться тренд на магазины небольшой площади с товарами довольно дорогого сегмента. Другое дело, что такой формат будет распространен и востребован в мегаполисах.