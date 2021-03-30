Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 марта: от COVID-19 лечат 5645 жителей региона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 30 марта. В регионе уже 59 435 человек переболели коронавирусом. За минувшие сутки в их ряды со вздохом облегчения вступил еще 241 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Приангарье подтвержден был 61 581 раз. Как понятно из цифр выше, большинство из подхвативших заразу уже здоровы. Но заражения в Иркутской области по-прежнему продолжаются. Так, за последние 24 часа еще 168 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 марта: в ковидных госпиталях лечат больше 1500 пациентов

На сегодняшний день, по данным Оперативного штаба по коронавирусу в Иркутской области, в медицинских учреждениях от COVID-19 лечат 1517 пациентов. 88 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 4128 человек сейчас лечатся от коронавируса дома, так как заболевание у них протекает в легкой форме.

Увы, организмы не всех зараженных смогли выстоять атаку инфекции. За минувшие сутки умерли еще девять зараженных: восемь из-за коронавируса, один с таким же диагнозом – от иных болезней. Всего в Приангарье скончалось уже 2379 человек: коронавирус сгубил 2110 из них, остальные 269 с COVID-19 ушли из жизни из-за других тяжелых заболеваний.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 марта

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