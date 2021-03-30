Лучшие педагоги Иркутска поделились своими профессиональными секретами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любимый воспитатель, любимый учитель - такие простые словосочетания у большинства людей вызывают огромное теплое чувство благодарности и признательности. Одни вспоминают о вере в себя, которую помог обрести педагог, другие о достойном примере, указавшем дорогу на жизненном пути. Равнодушных нет. И только спустя годы после окончания школы понимаешь, какой же это огромный труд - педагогическая деятельность.

В Иркутске каждый год проходит муниципальный конкурс профессионального мастерства. Мы познакомим вас с победителями.

Главное - любить детей

А еще поддерживать их инициативы. Так считает занявшая первая место в конкурсе «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» Анжелика Лязина из детского сада № 179. Дефектолог работает с детьми уже 5 лет, она воспитатель в логопедической группе. К педагогике ее влекло со школьной скамьи. Еще в старших классах Анжелика получила «корочку» младшего воспитателя.

- У нас были практики в детских садах. Дети тянулись ко мне, я уже тогда это чувствовала, - рассказывает Анжелика Викторовна. - Поэтому и высшее образование я решила получать гуманитарное, поступила в Современную гуманитарную академию, стала бакалавром психологии. Потом прошла курсы переподготовки в ИГУ. Теперь я учитель-логопед-дефектолог. Мне хотелось помогать ребятишкам с особенностями речевого развития.

Анжелика Лязина работает в детском саду № 179 города Иркутска

На вопрос, почему решила принять участие в конкурсе, Анжелика Лязина говорит, что этому поспособствовало несколько событий.

- Во-первых, состязания привычны. Русскому языку и литературе в железногорской школе № 3 меня учила Людмила Николаевна Букина. Я в то время писала стихи, и учитель постоянно отправляла меня на конкурсы, я тогда это очень не любила, - делится лучший воспитатель. - Но привычка побеждать себя и стремиться стать лучше осталась. Во-вторых, заведующая нашего детсада Екатерина Александровна Фещенко очень активная, смотришь не нее - и самой постоянно хочется развиваться. Я, честно, не поверила, когда увидела, что стала победителем! Такая буря эмоций была!

А между тем присудить победу действительно было за что. Все, что отправляла на конкурс Анжелика Викторовна, заслуживало внимания. Для презентации она написала стихи, на онлайн-мастер-классе учила педагогов создавать обобщающие карты для дошкольников в электронной программе и представила проект по ранней профориентации детей, как малыши узнают о профессиях.

- Пандемия немного сбила наши планы, мы даже хотели привлечь Центр занятости, проводить выездные экскурсии по предприятиям города, - говорит Анжелика Лязина. - В прошлом году успели только провести с детьми беседы о пожарных - к нам приезжали спасатели. Еще приходили к нам парикмахеры. Ребята на манекенах пробовали делать прически. Это долгосрочный и очень важный проект. Стараемся вовлекать в него и родителей.

А еще Анжелика говорит, что если в группе становится слишком шумно, она тут же вовлекает детей в игру.

- Сделать это на самом деле просто. Все дети любят играть и легко откликаются на инициативу, - заключает профессионал.

Найти свою пристань

- Понимать, кем ты хочешь стать, действительно важно, - считает обладательница диплома «Лучший учитель года» Яна Юрьевна Аниканова, преподаватель русского языка и литературы в гимназии № 44. Своим ученикам она всегда приводит в пример слова римского философа Сенеки: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».

Яна Юрьевна Аниканова - преподаватель русского языка и литературы в гимназии № 44, обладательница диплома "Лучший учитель года"

Свой путь Яна Юрьевна нашла, когда училась в школе в родном Усть-Илимске. С двумя подругами в старших классах мечтали открыть свое образовательное заведение, чтобы обучать детей в новом формате. Поступили в Иркутский педагогический университет на факультет филологии. В связи с переездом оканчивала обучение уже в Саратовском педагогическом институте имени Федина. После вернулась в Усть-Илимск и начала работать учителем в школе № 8.

Открыть частное образовательное учреждение не получилось, но Яна Юрьевна поняла, что внедрять свои методы обучения можно и в муниципальной школе. Кстати, для Яны Аникановой участие в подобных конкурсах не в новинку. Она уже занимала третье место среди лучших учителей в Усть-Илимске.

- Я проработала в усть-илимской школе с 2003 по 2019 год, - говорит Яна Аниканова. - Примером для меня была и остается Светлана Александровна Асташова, коллега-наставник, которая сначала в роли завуча, а потом директора школы учила общению с детьми и родителями, выстраиванию логически грамотного урока. В выборе профессии на меня особое влияние оказали первая учительница Янина Любовь Георгиевна и учитель русского языка и литературы Раиса Афанасьевна Бондаренко. Я всегда хотела вести уроки как Раиса Афанасьевна. При ней можно было спорить, высказывать свою точку зрения, все обсуждать. Лучшим ученикам она дарила книги.

Яна Аниканова до сих пор хранит от нее сборник стихов поэтов Серебряного века «Там шепчутся белые ночи мои», полученный в дар за успехи в литературе. Декламирует по памяти стихи из этого сборника на уроках, так как почти все знает наизусть, а также продолжает эту добрую традицию, одаривая лучших учеников по предмету.

- Если учитель будет только ретранслятором знаний, он будет не интересен, - продолжает победительница. - Работа с детьми должна быть простроена так, чтобы им самим хотелось думать, искать, находить.

Своими наработками учитель делится на личном сайте. Там же отмечает успехи своих учеников. Последние с радостью делятся ссылками с заметками о себе. Яна Юрьевна хотела бы, чтобы когда-нибудь подобная интернет-платформа могла бы объединить все школы города.

- Что мы знаем об учениках соседних школ? Ничего! На слуху имена только тех, кто победил на олимпиадах или научных конференциях, - говорит Яна Аниканова. - Хочется, чтобы и творческие учащиеся могли проявлять себя - загрузить, например, туда свои рисунки или игру на гитаре.

ЦИФРЫ

56 учителей и воспитателей в 2021 году получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

75 педагогических работников в 2021 году отмечены почетными грамотами и благодарностями Министерства просвещения РФ.

ДОСКА ПОЧЕТА

«Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения»

1-е место - Анжелика Лязина, детский сад № 179

2-е место - Наталья Бутакова, детский сад № 18

3-е место - Людмила Вологдина, детский сад № 77

«Лучший учитель года»

1-е место - Яна Аниканова, учитель русского языка и литературы гимназии № 44

2-е место - Наталья Проскурякова, учитель информатики гимназии № 25

3-е место - Татьяна Селина, учитель математики школы № 24

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08