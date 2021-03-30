Яркие игры и возвращение болельщиков на трибуны: «Байкал-Энергия» подвела итоги сезона

Фото: предоставлены пресс-службой хоккейного клуба "Байкал-Энергия"

За последние 5 - 6 лет иркутская «Байкал-Энергия» серьезно приучила своих болельщиков к медалям. Бронзовые в 2015-м, серебряные в 2016-м и 2017-м и, наконец, очередная бронза в 2018-м. Поэтому непопадание третий год подряд в трио сильнейших команд России расценивается поклонниками клуба как неудача. Напомним, уступив в четвертьфинальной серии плей-офф - 2021 архангельскому «Воднику», бело-синие не сумели побороться за медали.

Однако камень в огород нашей команды кинуть сложно. Учитывая, что перед началом сезона ее состав серьезно обновился, нашим парням удалось выдать не один классный и зрелищный матч.

- Одну из лучших игр в сезоне наши парни показали в Хабаровске против «СКА-Нефтяника», - рассказывают в руководстве «Байкал-Энергии». - Команде впервые за шесть сезонов удалось отобрать очки у армейцев. А в этот раз, проигрывая по ходу матча 0:3, игроки проявили характер и вырвали ничью, завершив встречу со счетом 5:5. Еще хотелось бы отметить выездную победу - 6:2 - в регулярном чемпионате против принципиального соперника - «Водника», ну и, конечно, самую крупную победу в Сыктывкаре над «Строителем», который мы разгромили 10:2.

Возвращение легенд и первый в истории шведский легионер

Напомним, что в прошлое межсезонье руководству команды, несмотря на пандемию, некогда было сидеть сложа руки. Для возвращения в статус лидеров отечественного бенди нужно было набрать боевой состав и назначить опытных наставников. Тогда у руля «Байкал-Энергии» и встал хорошо знакомый иркутским болельщикам 45-летний Евгений Хвалько.

В конце 1990-х он сам выступал за легендарную «Сибскану». Закончив карьеру, шестикратный чемпион России работал в тренерском штабе красноярского «Енисея». За шесть лет работы специалиста в клубе семь игроков доросли до сборной России, став чемпионами мира, а «Енисей» трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка мира и дважды выиграл Суперкубок России.

Вернулся в команду, только теперь уже на тренерский мостик, один из лучших бомбардиров иркутского хоккея Константин Савченко. Экс-полузащитник стал старшим тренером. Ну а бывший центральный форвард «Сибсканы» Сергей Юсупов возглавил дублирующий состав бело-синих - «Байкал-Энергию»-2.

Трансферная кампания в межсезонье, благодаря усилиям генерального спонсора команды - компании En+ Group, стала одной из самых мощных за последние годы. Клуб заключил контракты с пятью новичками. Команду усилили защитник Максим Семенов, полузащитники Вадим Чернов, Павел Плешивцев и Рауан Исалиев. Самым громким переходом стал шведский нападающий Мартин Ландстрем, который перебрался в далекую Сибирь из «Вестероса».

Сначала к переезду легионера кто-то отнесся скептически, но в итоге 24-летний скандинав полностью оправдал надежды руководства. Швед с первых матчей влюбил в себя иркутских болельщиков яркой игрой. А самое главное - показал отличную результативность и стал одним из лидеров команды. В 28 матчах чемпионата России Мартин наколотил 25 мячей и сделал 20 голевых передач. Потрясающая статистика!

Переезд в новую арену «Байкал»

Наверняка на игру шведа, как, впрочем, и остальных наших хоккеистов, повлиял тот факт, что теперь команда проводит тренировки и домашние матчи в отличных условиях, сменив открытый стадион «Рекорд» на Ледовый дворец «Байкал». На ближайшие 10 лет клуб безвозмездно разместился в новеньком крытом дворце спорта.

Правда, из-за пандемии коронавируса болельщики «Байкал-Энергии» не сразу смогли начать поддерживать любимую команду с трибун. Полноценные игры в присутствии зрителей, пусть и с заполняемостью в 25%, бело-синие смогли проводить к концу «регулярки» - в январе 2021-го. Произошло это благодаря инициативе самих фанатов и поддержке компании En+ Group.

Фото: предоставлены пресс-службой хоккейного клуба "Байкал-Энергия"

Кстати, болельщики так соскучились по большому хоккею, что раскупили билеты за три дня. Ну а когда власти разрешили заполнять трибуны на 50%, хоккейный праздник окончательно вернулся в город. Поклонники команды, прикупив обновленную атрибутику клуба в интернет-магазине, который также открылся к началу сезона, пошли на стадион целыми семьями.

К слову, теперь у интернет-магазина появилась своя экспресс-доставка, которая быстро и качественно доставит атрибутику хоккейного клуба по всей России в течение 4 - 5 дней, в зависимости от удаленности региона.

Не забыли в руководстве и о тех фанатах, которые не смогли побывать на всех домашних матчах.

- Мы улучшили трансляции, - рассказывают в руководстве клуба. - У нас помимо качества картинки добавился еще один комментатор, который работал у бровки. Он регулярно включался в эфир во время игры и рассказывал зрителям самые интересные моменты. Также заработала студия, в которой приглашенные эксперты разбирали игру. А еще трансляции игр нашей команды теперь смотрят и в Казахстане!

Повысить у иркутян интерес к походам на хоккей помогли и сами болельщики. Для развлечения зрителей они предложили обновить талисман клуба. Теперь главный символ команды - серая нерпа по имени Олежка. Назвали так в честь известного иркутского игрока и тренера Олега Катина. Талисманом «Байкал-Энергии»-2 стала белая нерпа Сиба. Такое имя предложил в соцсетях один из поклонников команды.

Преданность болельщиков

И еще немного об иркутских болельщиках, ведь в прошедшем сезоне они прославились на всю страну. Речь идет о выездной игре в Первоуральске. Туда приехали трое самых преданных фанатов бело-синих, чтобы поддержать своих любимцев во встрече против местного «Уральского трубника». На трибуну иркутян не пустили из-за эпидемиологической обстановки, но наши парни не растерялись. Они арендовали автовышку, подогнали ее к стадиону и смотрели матч с высоты птичьего полета.

В шоке были все. Но больше всех, наверное, сама троица, авантюра которой удалась: в незнакомом городе взять напрокат автовышку, уговорить водителя подъехать к стадиону и поднять их практически на два часа выше стен сооружения!

- Все были приятно шокированы, и мы в том числе! Автовышка стояла у входа на стадион, ее люлька была над трибуной, - рассказала пресс-секретарь ХК «Уральский трубник» Регина Немытова. - Если честно, мы очень переживали, чтобы игра из-за этого не сорвалась… но она состоялась, болельщикам «Байкал-Энергии» дали посмотреть матч.

И завершилась игра в пользу иркутян - 7:5! Возможно, сказалась именно такая необычная поддержка.

Что нужно, чтобы в ближайших сезонах прийти к медалям? Усиливая команду сильнейшими игроками, нельзя забывать и о собственных воспитанниках. И этот пункт En+ Group не упускает из виду, поддерживая иркутскую детскую школу по хоккею с мячом. Этой зимой «Байкал-Энергия» открыла уже пятый по счету подшефный корт для отделения подготовки будущих талантов. Теперь и в микрорайоне Солнечном дети могут брать уроки у своих кумиров. А вскоре таких катков станет больше. Игроки клуба будут приезжать в секции и исполнять мечты мальчишек, проводя для них мастер-классы.

Еще один значимый фактор для успешного развития клуба - надежное плечо генерального спонсора - компании En+ Group. Иркутский хоккейный клуб - это самый крупный социальный спортивный проект En+ Group для Иркутской области. Директор ХК «Байкал-Энергия» Леонид Князьков отмечает прогрессивный подход спонсора в работе с командой, который дает отличный результат:

Фото: предоставлены пресс-службой хоккейного клуба "Байкал-Энергия"

- Как клуб мы очень гордимся тем, что наши спонсорские отношения с компанией En+ Group продолжаются уже более 15 лет, во многом благодаря личному участию основателя компании Олега Дерипаски. Это не просто спонсорство, с самого начала эти отношения строятся как партнерские: мы вместе обсуждаем и принимаем все стратегические решения, работаем над текущими вопросами, общаемся с болельщиками. Важно отметить, что все наши амбициозные цели получают поддержку руководства компании. Мы имеем возможность конкурировать с лучшими командами по хоккею с мячом.