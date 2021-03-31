Нелегальную мастерскую по кустарной переработке золота накрыли в Иркутске

Иркутяне переплавляли золото на 8,5 миллионов рублей у себя дома. Фото: УФСБ России по Иркутской области

Планы с "золотыми горами" начал строить 47-летний иркутянин, после того, как незаконно купил около двух килограммов необработанного природного золота, украденного с прииска. Для его переплавки мужчина обратился за помощью к знакомому ювелиру. Вместе они организовали кустарную мастерскую прямо во дворе частного дома в предместье Рабочее Иркутска.

К августу приятели изготовили 7 металлических слитков в 3 килограмма из сплава золота, серебра и меди. Драгоценные металлы сообщники планировали сдать в ломбарды под видом ювелирного лома золота 585 пробы. Но миллионерами так и не стали. При первом же сбыте, их задержали сотрудники УФСБ.

Аппарат на котором делали слитки. Фото: УФСБ России по Иркутской области

- Химическая экспертиза показала, что в слитках содержалось 1,7 килограмма химически чистого золота и 93 грамма серебра на общую сумму 8 577 805 рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Так и не получив ни копейки, мужчины заработали себе судимость. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело. На днях они услышали приговор суда. Организатора, который и придумал схему обогащения, приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Ювелиру, который переплавлял золото – 1,4 года лишения свободы условно. Ну а природное золото у неудавшихся миллионеров забрали в доход государства.