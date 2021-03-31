Буйного пассажира сняли с рейса Иркутск-Москва Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рейс Иркутск-Москва, который вылетал ранним утром, 31 марта из аэропорта столицы Приангарья, едва не задержался из-за скандала на борту самолета. Уже в салоне лайнера, перед самым вылетом, один из пассажиров неожиданно устроил «представление». Он встал со своего места и начал громко ругаться матом. Бортпроводники сделали ему замечание, однако мужчина не успокоился. Тогда экипаж вызвал полицию.

- Буйным пассажиром оказался 55-летний житель Ангарска, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Либо арест на 15 суток.

Был ли мужчина пьян, пока неизвестно. Сейчас линейные полицейские разбираются во всех причинах поведения пассажира. Добавим, что борт успешно вылетел в Москву по расписанию.