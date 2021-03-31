Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 марта: еще у 172 жителей региона за сутки подтвердился COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 31 марта. Борьба с коронавирусом продолжается в Иркутской области. По данным Оперативного штаба Приангарья, еще 172 жителя получили положительные результаты тестов на COVID-19. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе увеличилось 31 марта до 61 753.

Из них 59 659 уже выздоровели, в рядах вылечившихся за минувшие сутки оказались 224 подхвативших заразу.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 марта: в больницах больше 1400 пациентов

На сегодняшний день от коронавируса в регионе лечат 5585 человек. Большинство из них – 4094 сибиряка - переносят болезнь в легкой форме и медики разрешили им проходить лечение дома. Но есть и те, кому необходима круглосуточное наблюдение. В ковидных госпиталях находится 1491 пациент, 87 в этом числе в тяжелом состоянии.

Увы, победить болезнь за последние сутки не смогли 8 человек. Они умерли от COVID-19. С начала пандемии скончались из-за коронавируса уже 2118 зараженных. Еще 260 пациентов с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, они и стали причиной летального исхода.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 марта.

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