Министерство цифрового развития создадут в Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В рамках рабочей встречи актива Союза «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири» с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым был обсужден целый ряд злободневных вопросов. Речь шла о мерах господдержки предпринимательского сообщества региона в связи с пандемией, о развитии туризма и создании министерства цифрового развития. Кстати, с идеей формирования нового органа в структуре правительства выступило бизнес-сообщество. Глава Приангарья инициативу поддержал.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Учитывая новые факторы и обстоятельства, мы должны более эффективно распределять наши возможности, маневрировать средствами. Свою роль в развитии экономики региона должно сыграть министерство цифрового развития и связи, которое появится в Иркутской области с 1 июля 2021 года, - сказал Игорь Кобзев.

Выращивать новые компании

Губернатор также поручил региональному правительству предметно заняться поддержкой деловой инициативы, выращиванием новых компаний.

В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано свыше 100 тысяч хозяйствующих субъектов. Из них более 85 тысяч - представители микро- и малого бизнеса, которые обеспечивают занятость почти четверти экономически активного населения области.

- Пандемия стала для нас всех непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социально-экономической жизни, - отметил Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас задача регионального правительства - запускать и реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты. Это позволит поддержать трудовые коллективы, сохранить доходы и благосостояние семей, даст возможность развивать и осваивать новые рыночные ниши.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Член Совета Союза ТПП ВС, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН, академик РАН Игорь Бычков подробно остановился на мерах поддержки бизнеса, которые начали внедряться в период пандемии.

- Безусловно, здесь во многом помогла разветвленная система торгово-промышленных палат России. Мы оперативно анализировали и транслировали положительный опыт других регионов, вносили актуальные предложения по поддержке предпринимателей, - отметил Игорь Бычков.

Он также обратил внимание на то, что первый шок от пандемии прошел, но кризис еще не закончился. Бизнесу все так же сложно, многие предприятия и организации не смогли восстановиться, некоторые до сих пор работают с ограничениями.

- Бизнес настойчиво просит продлить действие налоговых льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, введенных в прошлом году на региональном уровне, - сказал академик РАН. - Отдельный блок наболевших вопросов, которые особенно волнуют бывших плательщиков ЕНВД, - это снижение налоговых ставок по УСН и совершенствование патентной системы налогообложения.

Что волнует бизнес?

Продолжая тему поддержки предпринимателей, Галина Ершова, член комитета по туризму при ТПП ВС, предложила освободить от уплаты налога на имущество те сферы, которые работали в 2020 году с ограничениями, а также освободить от арендных платежей за землю и муниципальное имущество частные детские оздоровительные лагеря. Кроме того, она заявила о необходимости выделения субсидий на вывоз жидких бытовых отходов для бизнеса, действующего в территориях, граничащих с Прибайкальским национальным парком. Плюс ко всему Галина Ершова предложила рассмотреть возможность субсидирования оплаты за электроэнергию и оформление лицензий на питьевую воду.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В дополнение она обратила внимание на проверки бизнеса надзорными органами. На предпринимателей, которые работают рядом с Байкалом, запрет на рейды, введенный в пандемию, не распространяется, и это только усугубляет накопленные проблемы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Валерий Дробков, заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания ТПП ВС, также озвучил наиболее важные проблемы, волнующие представителей бизнес-сообщества. Они связаны как с тяжелым налоговым бременем, так и с нехваткой кадров.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Вопросы реализации регионального проекта «Цифровые технологии» поднял на встрече Роман Медынский, председатель комитета по цифровой экономике ТПП ВС. Он подчеркнул, что Иркутской области необходимы крупные IT-холдинги, центры разработки и исследований, а для их развития нужны конкурентные условия по налогам, социальным взносам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Серьезное внимание в рамках обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и власти было уделено развитию туристической отрасли региона. Марина Григорьева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности ТПП ВС, напомнила о проблемах создания туркластеров и расширения ОЭЗ туристско-рекреационного типа из-за отсутствия кадастровых границ населенных пунктов на берегах Байкала и предложила главе региона инициировать выездное совещание с участием Министерства природных ресурсов РФ, чтобы решить вопросы разграничения земель.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В процессе рассмотрения вопросов турбизнеса зашла речь и о состоянии санаторно-курортного комплекса Иркутской области. Как сообщила Ольга Князюк, председатель комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинской промышленности ТПП ВС, из 23 здравниц региона в этом году подтвердили свою деятельность только 8. Финансовые потери, которые понесла эта сфера в 2020 году, огромны. Сегодня стоит задача сохранить трудовые коллективы и высококвалифицированных специалистов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Ряд учреждений в настоящее время задействован в процессе реабилитации больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Однако финансирования недостаточно. По мнению Ольги Князюк, для восстановления работы санаторно-курортного комплекса требуются масштабные меры.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Также на встрече были рассмотрены вопросы развития в Иркутской области инвестиционных и аграрных проектов, проблемы их реализации озвучил первый заместитель генерального директора СХАО «Белореченское» Степан Франтенко. В завершение губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири должна стать локомотивом развития всех сфер жизнедеятельности региона.

Академик РАН Игорь Бычков напомнил, что осенью 2020 года торгово-промышленные палаты были включены в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса. В этой связи он предложил подписать обновленное соглашение между правительством Иркутской области и ТПП ВС, направленное, в первую очередь, на достижение в нашем регионе основных целей государственной политики в сфере развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.