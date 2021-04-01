Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 апреля: 21 778 жителей областного центра заразились COVID-19 за время пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 1 апреля. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 1 апреля возросло до 61 922. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 169 жителей региона.

Радует, что растет также количество выздоровевших, причем на данный момент быстрее, чем зараженных. За последние сутки в связи с выздоровлением облегченно вздохнули еще 202 подхвативших инфекцию. Всего с начала распространения заразы в Приангарье ей переболел уже 59 861 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 апреля: COVID-19 унес жизни еще 10 человек

В ковидных госпиталях 1 апреля лечение проходят 1502 пациента, 87 из них находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечат еще 4040 человек.

К несчастью, организм не каждого сибиряка смог побороть болезнь. Только за сутки умерли еще 10 зараженных, от COVID-19 девять из них. С начала пандемии летальные исходы течения заболевания у пациентов с COVID-19 регистрировались уже 2388 раз: причиной смерти 2127 человек стал именно коронавирус, еще 261 с таким же диагнозом умер от иных тяжелых болезней.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 апреля: в столице Приангарья COVID-19 подтверждался 21 778 раз

За сутки в Иркутске коронавирус подтвердился у 70 человек. Как всегда, областной центр в лидерах по заболеваемости. С начала пандемии COVID-19 выявили здесь уже 21 778 раз. На втором месте идет Ангарск и 5940 случаев заражения. Сегодня там диагноз подтвердился у 21 заболевшего.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 апреля. Фото : Оперативный штаб по коронавирусу в Праингарье

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