Куда пропал и чем сейчас занимается бывший министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Фото: архив минздрава.

Судьба бывшего министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко интересует многих сибиряков. Будучи крайне противоречивой фигурой, во время руководства минздравом региона он прославился жесткими управленческими решениями, за четыре года уволил 28 главных врачей, по нескольку десятков лет руководивших лечебными учреждениями и перестроил саму структуру медицины. В декабре 2019 года контракт с ним не был продлен и этот руководитель исчез из поля зрения сибиряков. Что же сейчас с Олегом Ярошенко? Стало известно о назначении его исполняющим обязанности директора клинической больницы №8 ФМБА России в городе Обнинсе Калужской области.

-Речь идет не о смене руководства и кадровых перестановках, -цитируют руководство Федерального медико-биологического агентства в пресс-службе ведомства. - Мы усиливаем руководящий состав больницы. Временно исполняющий обязанности главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев, возглавлявший медучреждение ранее, продолжит работу в должности заместителя директора — главного врача.

Сам Олег Ярошенко уже обозначил приоритеты. Нацпроекты, борьба с коронавирусом и медицинское обслуживание сотрудников госкорпораций «Росатом» и «Ростех». Но не только.

- Больница остро нуждается в проведении комплексного капитального и текущего ремонта, в оснащении современным медицинским оборудованием и техникой, укреплении кадрового потенциала, создании благоприятных условий для привлечения новых специалистов, развитии инновационных методов лечения и оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, - отмечает Олег Ярошенко. - Все эти вопросы станут приоритетными в моей повседневной деятельности.

Также он отметил, что рассчитывает на взаимодействие с руководством города и области.

СПРАВКА "КП"

Олег Николаевич Ярошенко родился 17 января 1965 года. Окончил фельдшерское отделение Кременчугского медицинского училища, Харьковский Государственный фармацевтический институт, военно-медицинский факультет Томского медицинского института, Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова, Высшие академические курсы при Военной Академии Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу на различных руководящих офицерских должностях ВС РФ. Полковник медицинской службы запаса. После увольнения в запас работал на руководящих должностях в ФМБА России, ГК «Ростех», ФГБУ «Научный Центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России. Возглавлял Минздрав Иркутской области.