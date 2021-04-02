Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 апреля: больше 60 000 жителей региона уже переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 2 апреля. В Приангарье ситуация с коронавирусом сейчас стабильна – лекарства есть, мест в госпиталях хватает да и темпы заболеваемости постоянно снижаются. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 166 человек, а общее количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 62 088.

Но растет и количество выздоровевших, и даже быстрее, чем прибавляются новые заразившиеся. За минувшие 24 часа отрицательные результаты тестов пришли 191 сибиряку. Общее число переболевших COVID-19 стало 60 052.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 апреля: продолжают лечение 5 508 человек

По данным на 2 апреля с коронавирусом борются в Иркутской области 5 508 жителей. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме и госпитализация им не потребовалась. В больницах региона медики лечат 1471 пациента с COVID-19, 89 из них в тяжелом состоянии.

Увы, летальные исходы течения болезни продолжаются до сих пор. Специалисты 2 апреля сообщили о смерти еще 9 зараженных. Причиной их смерти стал COVID-19. С начала распространения инфекции в Приангарье жертвами пандемии стали уже 2397 человек: из них 2136 сгубил коронавирус, еще 261 пациент с таким же диагнозом имел в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 апреля.

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