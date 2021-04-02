Ищем высоколобых: специалистов по IT в Иркутске берут на работу с хорошей зарплатой и без диплома вуза

Ищем высоколобых: специалистов по IT берут на работу с хорошей зарплатой и без диплома вуза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

IT-специалисты сегодня на вес золота. Специалисты в этой сфере нужны повсюду, а пандемия особенно подхлестнула развитие этой сферы и дефицит инженеров сказался на всем. Сейчас, нанимая на работу персонал по этому направлению, платить готовы много, условия создавать льготные, а вот дипломом о высшем образовании могут и поступиться. Рассказываем о ситуации подробнее.

-Для 31% иркутских работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование, - уточняет позицию бизнесменов сервис Зарплата.ру. - В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах – в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей.

В Иркутске, кстати, профессионалов в этой отрасли готовят. Но их категорически не хватает, потому что профессионалов перекупают компании сферы IT и digital в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани. Более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, и привязка к месту имеет все меньшее значение – 26% представителей «новых» профессий не находятся в том городе, где трудоустроены, не появляются в офисе и никогда не видели коллег вживую.

- В начале этого года в Иркутской области размещено более десяти вакансий с релокацией в Москву и около сотни предложений с удаленным режимом работы в московских компаниях, - подтверждают эти данные в службе подбора персонала HeadHanter, - Большая часть вакансий предназначена для ИТ-специалистов: инженеров, разработчиков, аналитиков, тестировщиков.

Ускорил этот процесс массовый переход "на удаленку". Компании быстро сориентировались, что сотрудников выгодно нанимать по всей стране - во-первых, потому что так больше выбор при тотальном дефиците кадров, во-вторых - потому что жителям регионов все равно не предлагают "московских" зарплат, хотя они и выше, чем в среднем по областным центрам.

Фирмам, расположенным в регионах, приходится напрягаться и доплачивать, чтобы выдержать конкуренцию за специалистов. Так, средняя зарплата в сфере информации и связи в Сибири, по данным статистики, выросла за год до 56 тысяч 365 рублей. В Новосибирске высоколобым айтишникам готовы платить 72 тысячи 424 рубля, и это больше, чем представителям какой-нибудь другой области. В Томске выше доходы только у нефтяников и газовиков, а зарплата инженеров-кибернетиков достигает 72 тысячи 986 рублей. Остальные города сильно проигрывают в этой гонке. В Красноярске доход инженера этого профиля -57, 8 тысяч, в Иркутске -52, 6 тысяч, а Кемерове, который замыкает пятерку - 44, 4 тысячи.

Огромная разница зарплат на руку тем, кто ищет кадры в соседних территориях или готов взять профессионала на удаленку.

А ГДЕ ДИПЛОМ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО

В четверти компаний точно понадобится диплом

-Документ о законченном высшем образовании точно потребуют 26% работодателей: только выпускников вузов ( на соответствующие вакансии - ред.) берут в медицине, госслужбе, педагогике, науке, - уточняют аналитики Зарплата. ру. - Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза.

Больше всего в Иркутской области нуждаются в инженерах различного профиля (27%) – некоторым соискателям готовы платить более 100 тысяч рублей.