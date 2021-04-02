Юморок по пятницам: Почему Раскольников убил Достоевского и кто врет больше - мужчина или женщина.

ЮморОК по пятницам. Самый веселый и ироничный репортаж недели от "Комсомолки" в Иркутске. Целую неделю наши корреспонденты выходили на улицы и задавали простые, но...сложные, потому что совсем неожиданные, вопросы. Что греха таить, на бегу жители города, отвечая на вопросы "с двойным дном", иногда терялись и не сразу находили правильный ответ. Тем веселее, ведь не таблицу умножения спрашивали. А, например...

За что Раскольников убил Достоевского?

Тут, пожалуй, любой выпускник средней школы покрутит пальцем у виска. Мол, с ума сошли! Раскольников же литературный персонаж и убил старуху-процентщицу. А Достоевский как раз написал знаменитое "Преступление и наказание"! Все так, но сразу не сообразишь.

Почему Иркутск переименовали в Похабовск?

Честно говоря, тут мы вышли на улицы первого апреля. И не сомневались, что читатели не поверят - раз, а вопрос надо задавать соответствующий дню - два. Ну, так оно и вышло.

Кто в доме хозяин?

А вот это уже серьезно. Мужчина или женщина? Сильный пол или слабый? Поэтому тормозили пары. Конечно, вышли разночтения. Потому как есть два мнения - одно - мое, а другое - неправильное. Ну вы поняли.

Кому этот памятник?

Не, мы рассчитывали, что кто-то узнает в юноше в скверике у драмтеатра, например, Александра Сергеевича Пушкина. Все-таки Александр Вампилов там чертовски молод. Ну совсем такой, каким ходил в расположенный рядом университет. Однако...

Кто больше врет, мужчина или женщина?

Тоже вопрос философский. Вот дамы наверняка подозревают сильный пол. А сильный пол, напротив, подозревает дам. Ибо ясно - все из-за них! Смотрите, что вышло.