Сколько лет иркутяне будут копить на квартиру при зарплате в 30 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Купить квартиру, не влезая в ипотечное ярмо, - мечта! И если вы не внук миллионера, то на собственное жилье придется копить не один год. Эксперты Авито Недвижимости подсчитали, через сколько лет можно будет купить квартиру в Иркутске, если ваша зарплата - около 30 тысяч рублей, и с каждой получки вы готовы откладывать в копилку ровно половину.

Скажем сразу, что подсчеты приблизительные. Сейчас за просторную квартиру на вторичке в Иркутске придется отдать в среднем четыре миллиона рублей, на эту цифру и ориентировались аналитики. Но цены на недвижимость в нашем городе растут, как на дрожжах.

- В Иркутске стать собственником квартиры в четыре миллиона рублей будет возможно примерно за 11 лет, при условии, что цены не изменятся, - подсчитали эксперты. - Однако за последний год стоимость вторичных квартир в городе выросла на 28%. Квадратный метр обойдется в среднем в 83,6 тысячи рублей.

А как у других? В соседних Красноярске и Новосибирске квартиры примерно на полмиллиона дешевле, чем в Иркутске. Накопить на них можно примерно за девять лет.

Ну а в столице квартира на вторичке в среднем обойдется в три раза дороже, чем у нас, - в 12 миллионов рублей. При доходе в 50 тысяч на нее придется копить 19 лет. В Санкт-Петербурге на собственное жилье получится накопить чуть быстрее: средняя цена за квартиру – семь миллионов рублей, средняя зарплата - 42,5 тысячи, получается, что накопить можно за 14 лет (при условии, что цены не будут повышаться).

- Также большой срок для заработка на квартиру понадобится в Краснодарском крае, Крыму и Московской области: в Сочи - 16 лет, Севастополе - 15 лет, Симферополе - 12 лет и в Балашихе - 11 лет, - добавили аналитики.

Ажиотажный спрос на квартиры, подскочивший в 2020-м, уже падает, но пока эксперты по недвижимости не берутся прогнозировать, начнут ли квартиры дешеветь в ближайшее время.