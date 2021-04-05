Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на удаленку, а кого вернут в офис

Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на удаленку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пандемия, хотя и остается настоящим, все меньше влияет на нашу жизнь. С ней понемногу научились сосуществовать. В офисах Иркутска, как и других городов Сибири, снова многолюдно. Служба поиска работы Head Hanter совместно с WeWork выяснила, кому и какие вакансии предлагают сегодня - кому дистанционку, кому работу в офисе. В целом обычная жизнь налаживается.

- Выяснилось, что 52% жителей Иркутской области, которые год назад ушли на «удаленку», в марте этого года вернулись в офисы, из них 42% работают в офисе полную рабочую неделю, еще 10% вышли на гибридный формат, то есть работают несколько дней удаленно и несколько дней в офисе, а 6% по-прежнему работают из дома. При этом, 42% жителей региона сообщили, что никогда не переходили на удаленный режим работы, - отмечают исследователи.

Кто нужен в офисах? Вернулись в классы и аудитории преподаватели, ученые - в лаборатории. Юристы, строители тоже нужны на рабочем месте. А вот топ-менеджеры, которые сами устанавливают себе формат работы, чаще выбирают "гибрид". Таким же образом, периодически появляясь на месте, действуют маркетологи и рекламисты.А на «удаленке» остаются работать в подавляющем большинстве специалисты из сферы информационных технологий.

Интересно, что, несмотря гна мысли о том, что удаленка - это удобный формат и все возможности общения с помощью новых технологий, гигантский эксперимент по "бесконтактной" деятельности показал, что в ней есть не только плюсы, но и очевидные минусы.

-Те, у кого есть опыт дистанционной работы, главными ее недостатками считают отсутствие общения и совместной работы с коллегами, а также проблему с разделением личного и рабочего времени (по 47%). Кроме того, назывались такие причины, как сложность в концентрации на рабочих задачах, отсутствие вдохновения и креативности, малоподвижность, фактор быта, когда отвлекает семья или домашние дела, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Личное общение с коллегами, по мнению участников опроса из Иркутской области, самый подходящий формат для генерации идей и принятия решений (так считает половина опрошенных), возможность для полноценного контроля качества результатов (41%) и только при личном взаимодействии можно организовать по-настоящему командную работу (40%).

В этой ситуации выигрывает "гибрид". Большая часть тех, кто пробовал и так и этак, находят, что 2-3 дня надо проводить в офисе, остальное – работа из дома (73%). Каждый пятый выступает за то, чтобы проводить на рабочем месте 4-5 дней, 6% за один день в неделю.

Но решения принимают руководители. И сегодня оно выглядит так. В первом квартале этого года доля вакансий для удаленных сотрудников осталась на уровне 2%, и чаще всего дистанционную работу предлагают, как и год назад, IT-специалистам, а также сотрудникам продаж и административному персоналу.