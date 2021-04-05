Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля: больше 5, 5 тысяч человек лечат от COVID-19 в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 5 апреля. Начиная с 28 марта в региона за сутки не выявляют больше 169 новых зараженных. Именно до таких показателей сейчас снизились темпы заболеваемости COVID-19. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 5 апреля возросло до 62 572.

За минувшие 24 часа диагноз лабораторно подтвердился у 161 сибиряков. За эти же сутки отрицательные результаты тестов пришли 41 лечившемуся от инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли уже 60 508 человек, в их числе 5587 детей.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля: от COVID-19 в регионе лечат больше 5.5 тысяч жителей

Но борьба с новой коронавирусной инфекцией в Приангарье продолжается. По данным на 5 апреля, COVID-19 в Иркутской области больны 5509 человек. Из них в ковидных госпиталях медики лечат 1421 зараженного, 87 пациентов в тяжелом состоянии. Еще 4088 сибиряков переносят инфекцию в легкой форме, им разрешили лечиться амбулаторно, то есть дома.

Увы, летальные исходы продолжаются каждый день. От COVID-19 скончались еще 8 человек. Всего коронавирус стал причиной смерти 2160 зараженных, еще 264 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 5 апреля.

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